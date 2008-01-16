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Провальная акция

Неудача ВТБ может поставить крест на идее «народных» IPO

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Подготовил Константин ГУРДИН ]

Провальная акция

Провал «народного» IPO банка ВТБ преподнес населению горький урок. Поверив рекламе, на акции «подписались» ни много ни мало 131 тыс. человек. Это беспрецедентная цифра. Такого ажиотажа не ожидал никто. Люди выстраивались в многочасовые очереди перед отделениями банка. Из-за столпотворений пришлось даже продлить работу филиалов. В итоге народ вложил в ВТБ более 1,6 млрд. долларов.

И что же? Незадачливые инвесторы рассчитывали заработать, а на деле – обеднели. Теперь они кусают локти, собираются в инициативные группы, пишут жалобы премьер-министру и требуют провести расследование... Не приведет ли неудача ВТБ к дискредитации идеи «народных» IPO как таковой?

Кому это надо?

Задумка с «народным» IPO банка ВТБ была хороша, но исполнение подкачало. Новые акционеры в бешенстве. Когда теряешь деньги, и большие, становится не до шуток. Пострадавшие не ограничились очевидными упреками в том, что банк не оправдал ожидания инвесторов. В ход пошли обвинения в манипуляциях курсом акций. Запахло уголовным делом. А тут еще, как назло, высшие менеджеры ВТБ один за другим «кончают с собой» при весьма сомнительных обстоятель­ствах...

Получается не фондовый рынок, а просто детектив какой-то. Но если отбросить эмоции, с чем мы имеем дело? Для начала стоит разобраться, зачем и кому вообще нужны «народные» IPO.

Тут все просто. Обычно компании выводят свои акции на биржу, если хотят дешево и надолго занять очень большие день­ги на развитие. Заняли-раскрутились-выросли. А инвесторы на этом – разбогатели.

Но встречаются и иные мотивы. Например, порой IPO уст­раивают, когда хотят защититься от враждебного поглощения. Возможен и третий вариант. Это и есть «народные» IPO. В чем их смысл? Единственная цель таких акций – борьба с инфляцией. Продавая населению акции госкомпаний, власти «связывают» огромные денежные суммы.

При этом государство ничем не рискует. Например, при всем желании граждане России не смогут «вскладчину» купить «Газпром». Чтобы все его акции поровну распределились между жителями страны, каждому из нас придется скинуться по 60 тыс. руб. «с носа»...

Но власти и не собираются делиться с населением реальными рычагами управления в компаниях. Они продают госкорпорации по чуть-чуть. Например, «Роснефть» выделила «народу» всего 1% акций, а совладельцами Сбербанка стали только 45 тыс. человек.

Спрашивается, зачем тогда «народные» IPO нужны самому народу? Как ни крути, а порулить-то не получится. Собственнику «миллионной» доли в компании явно «не светит» войти в совет директоров. Да и размер дивидендов определяет не он, а люди, стоящие у руля. Захотят – распределят среди акционеров всю заработанную прибыль. Не захотят – не поделятся ни копейкой.

Так что мотив у инвесторов «народных» IPO может быть только один. Они рассчитывают заработать на росте акций. Именно эти ожидания и обмануло злосчастное IPO банка ВТБ.

Хождение в народ

Урок, который преподал нам ВТБ, очень полезен. Правда, выгоду из него смогут извлечь только те, кто не погорел на этой «шумной акции».

Хроника этого «пикирующего» IPO весьма поучительна. В мае прошлого года ВТБ с помпой «пошел в народ». Когда в банке принимали это решение, то вдохновлялись примерами Сбербанка и «Роснефти». Оба первопроходца в целом оправдали ожидания. Но третий «блин» хоть и стал самым «крупным» в российской истории, вышел изрядным комом.

Жертвами ажиотажа пали прежде всего неискушенные инвесторы. Люди явно не рассчитывали, что их инвестиции в одночасье уменьшатся на 20%! Эйфория продолжалась недолго. Уже в конце июля бумаги ВТБ упали ниже первоначальной цены. После этого в них разочаровался даже... сам организатор данного IPO, компания «Голдман Сакс». В августе она выпустила бюллетень, в котором порекомендовала своим клиентам избавиться от акций ВТБ.

Вне всяких сомнений, «Голдман Сакс» был прав. Сейчас мы знаем, что инвесторам не удалось «отыграться» даже спустя семь месяцев после покупки акций. Первые же торги нового, 2008 года принесли одни разочарования. В целом рынок был на подъеме. Но акции ВТБ «просели» почти на 1%. Сейчас они стоят чуть больше 12 копеек. И это еще неплохо – в ноябре стоимость этих бумаг падала до 10 копеек. Между тем первоначальная цена, по которой акции ВТБ продали тому самому «народу», была 13,6 копеек за штуку...

Дополнительные убытки

Понятно, почему негодуют акционеры. И это не все. В бочку разочарований банк подкинул полновесную ложку дегтя. Каково было неискушенным в финансовых тонкостях «народным» вкладчикам узнать, что кроме убытков им предстоят еще и дополнительные траты?

Дело в том, что все владельцы акций должны платить так называемый депозитарный сбор за их хранение. Это нормальная практика. В случае с акциями ВТБ комиссия изначально составляла 0,02% от рыночной стоимости бумаг в год. Вроде немного. Если бы не хитрая оговорка – «не менее 2 долл. в месяц».

На злополучной истории с ВТБ «народные» IPO в России не закончатся. Однако новым претендентам придется действовать осмотрительно.

Правда, еще до проведения IPO руководство банка пообещало, что пойдет навстречу «народным» инвесторам и позволит им не платить сбор. Население вздохнуло свободнее и накупило акций. А затем выяснилось, что комиссию за хранение никто не отменял. Мало того: с 1 сентября ее увеличили до 5 долл. в месяц (1,5 тыс. руб. в год). Не так уж и мало, учитывая, что минимальный размер заявки на покупку акций был 30 тыс. рублей.

Отметим, что, по расчетам аналитиков, за счет этого маневра ВТБ заработает на своих собственных инвесторах более 3 млн. долларов. А несчастным вкладчикам остается лишь подсчитывать дополнительные убытки. Правда, сейчас ВТБ пошел на попятную и опять пообещал отменить комиссию за хранение. Но с такой непоследовательностью кто знает, что ему взбредет в голову еще через пару месяцев?

Понятно, что после таких событий потенциальные инвесторы начнут относиться к «народным» IPO с подозрением. Но краха не произойдет. ВТБ преподал полезный урок не только населению, но и всем компаниям, которые собираются «пойти в народ» вслед за ним.

Потенциальным претендентам придется действовать по прин­ципу «семь раз отмерь». Правила просты. Чтобы не распугать инвесторов, нужно прежде всего доказать им, что все обещания, пусть даже данные «неформально», будут выполнены. Второе правило – нужно принимать решение взвешенно. На «народное» IPO надо выходить в наиболее благоприятный момент. И третье правило – с народными инвесторами нужно делиться. Это значит – не поступать так, как сделал банк ВТБ. Его руководство пожадничало и разместило бумаги по максимально возможной цене. Понятно, что после этого они рухнули...

Нужно думать не только о своей прибыли, но и об интересе инвесторов. Тогда люди, поверившие в твою корпорацию и вложившие деньги в ее бумаги, не останутся с носом. А твоя компания не потеряет лицо.

Остается надеяться, что общая конъюнктура фондового рынка сложится для России благоприятно. Во всяком случае, так говорят эксперты. Если этот прогноз сбудется, тогда злополучные акции банка ВТБ как минимум вернутся к первоначальной стоимости.

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