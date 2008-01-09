//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Гадания на нефти

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]

 ВОТ и верь после этого аналитикам! Год назад ведущие мировые эксперты в один голос твердили, что 80 долл. за баррель нефти – это очень дорого. Аналитики всего мира «клялись», что в начале 2008 г. «черное золото» будет стоить не более 60 долларов. Российский бюджет, немалая часть доходов которого формируется за счет сырьевых доходов, готовился к худшему. Правительство рисовало пессимистичные сценарии…

 Но действительность опровергла прогнозы. Теперь те же аналитики резко изменили мнения и уверяют, что и 100 долл. за баррель – далеко не предел. По прогнозам, следующий Новый год «черное золото» может встретить на отметке 120–140 долларов.

 Бурный рост предсказывают и «обычному» золоту. С лета прошлого года цены на него шли только вверх. В 2008 г. эта «традиция», скорее всего, продолжится, поскольку кризис на мировых финансовых рынках не утихает.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Отечественный политический эксперт Сергей Марков рассказал, какие украинские регионы хотят присоединиться к Российской Федерации. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Политика

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

Программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

//В мире

Пекин: любые попытки "вбить клин" между КНР и Россией обречены на провал

Пекин: любые попытки "вбить клин" между КНР и Россией обречены на провал

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в понедельник заявила, что отношения Китая и РФ являются образцовым партнерством крупных держав, а все попытки "вбить клин" между странами обречены на провал.

//новости партнеров

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//Общество

Эксперты раскрыли, кому не хватит баллов, чтобы заработать пенсию

Эксперты раскрыли, кому не хватит баллов, чтобы заработать пенсию

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//Интервью

Актер Ламбер Вильсон: Роль мерзавца в «Матрице» - вполне забавно

Актер Ламбер Вильсон: Роль мерзавца в «Матрице» - вполне забавно

Фильмы французского актера Ламбера Вильсона прекрасно знакомы зрителям: «Матрица: Перезагрузка», «Женщина-кошка», «Сахара», «О богах и людях». О своем «голливудском» периоде актер говорит спокойно и коротко.

//Здоровье

Латвийский травматолог-ортопед: Осенью обостряются хронические заболевания. И это серьезно

Латвийский травматолог-ортопед: Осенью обостряются хронические заболевания. И это серьезно

Осень – время дождей, слякоти, первого снега. А еще осень – время хандры, депрессии и обострений хронических заболеваний. Согласитесь, это неприятно. Как уберечь себя от нежелательных проблем со здоровьем?

//Общество

Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, попросила прощения

Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, попросила прощения

Глава пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, пострадавших от наводнения, попросила прощения за свое высказывание.

//Новости партнеров

//Интервью

Елена Усачева: «Дети читают – но не книги!»

Елена Усачева: «Дети читают – но не книги!»

Автор популярных детских книг и сценариев к мультфильмам рассказала «Аргументам недели» почему «Гарри Потер» плохая книга, для кого она пишет страшилки и о различиях мира детей и взрослых.

//Общество

Сколько россиян потеряет работу к 2030 году из-за роботов?

Сколько россиян потеряет работу к 2030 году из-за роботов?

Индийские ученые научили робота подбирать мусор. Данная система работает на базе искусственного интеллекта и призвана избавить страну от мусора, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева призналась, что ее беременность чуть не закончилась трагедией

Певица Саша Савельева призналась, что ее беременность чуть не закончилась трагедией

Бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева призналась, что ее беременность едва не закончилась трагедией. Певица сообщила, что на последних неделях врачи выявили прямую угрозу жизни мамы и ребенка.

//Общество

Башкирия отказалась от эксперимента по введению "четырехдневки"

Башкирия отказалась от эксперимента по введению "четырехдневки"

Башкирия отказалась от эксперимента по введению "четырехдневки". Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов РФ.

//Политика

Петр Авен: Березовский имел минимальное влияние на семью Ельцина

Петр Авен: Березовский имел минимальное влияние на семью Ельцина

Это абсолютная ложь, что бизнесмен и олигарх Борис Березовский "приватизировал" семью первого российского президента Бориса Ельцина.

//Общество

Граждане России рассказали о своих сбережениях

Граждане России рассказали о своих сбережениях

Граждане России рассказали о своих сбережениях. Согласно последней информации, россияне хотят иметь доход от 35 тысяч рублей на каждого члена семьи, чтобы комфортно откладывать деньги каждый месяц.

//Здоровье

Уголовные дела против врачей дестабилизируют медицинскую отрасль

Уголовные дела против врачей дестабилизируют медицинскую отрасль

В одной из больниц Нижегородской области против двух хирургов начало уголовное делопроизводство. Несколько лет назад они провели сложную операцию по спасению человека.

//Шоу-бизнес

"Прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя", - гордится Богомолов после свадьбы женой Собчак

"Прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя", - гордится Богомолов после свадьбы женой Собчак

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе и обвенчались в храме.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Родители Богомолова ушли с банкета после танца невесты Ксении Собчак

Родители Богомолова ушли с банкета после танца невесты Ксении Собчак

Родители режиссера Константина Богомолова поздравили молодоженов с законным браком в день свадьбы. Но с банкета отец и мать ушли до его завершения, после того, как избранница сына Ксения Собчак исполнила танец невесты.

//Культура

Артиста Петра Мамонова выписывают из больницы после второй операции на сердце

Артиста Петра Мамонова выписывают из больницы после второй операции на сердце

Артиста Петра Мамонова в понедельник, 16 сентября, выпишут из больницы, после успешной операции на сердце. Соответствующую информацию предоставила журналистам сегодня утром его супруга Ольга.

//Общество

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт

Эксперт Дмитрий Родионов рассказал, сколько времени понадобилось бы России для разгрома армии Украины в случае начала конфликта с соседней страной. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//Происшествия

Стрельба произошла у одной из станций московского метро

Стрельба произошла у одной из станций московского метро

У одной из станций московского метро в ночь на 15 сентября произошла стрельба. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося в столице пострадали два человека.

//Шоу-бизнес

СМИ: Джигарханян воссоединился с бывшей женой

СМИ: Джигарханян воссоединился с бывшей женой

В СМИ в понедельник, 16 сентября, появилась информация о том, что 83-летний актер и режиссер Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой. Пара развелась в 2015 году.

//Происшествия

В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка, есть пострадавшие

В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка, есть пострадавшие

В центре Петербурга неподалеку от Апраксина двора произошла массовая драка. Согласно последней информации сотрудников регионального ГУ МВД, после случившегося два человека были госпитализированы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью
2

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье
3

Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике
4

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР
5

В Москве назначен новый директор Хованского кладбища

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры