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Титанические усилия

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]

 ПОНАЧАЛУ «Боинг» хотел ограничиться закупками готового титана. Но российской компании удалось отстоять национальные интересы. Значительная часть денег «Боинга» пойдет на создание в России новых сплавов и промышленных технологий.

 Отраднее всего тот факт, что в нашей стране будет производиться не только «сырье», но и часть деталей для американских самолетов. На Урале уже работает совместный завод «Ависмы» и «Боинга». Он выпускает комплектующие для новейшей модели «Боинг-787» «Дримлайнер».

 Титан используется практически во всех самолетах «Боинга». В том числе – в военных. Но российский металл будет применяться только при строительстве гражданских моделей.

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