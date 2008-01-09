Титанические усилия

ПОНАЧАЛУ «Боинг» хотел ограничиться закупками готового титана. Но российской компании удалось отстоять национальные интересы. Значительная часть денег «Боинга» пойдет на создание в России новых сплавов и промышленных технологий.

Отраднее всего тот факт, что в нашей стране будет производиться не только «сырье», но и часть деталей для американских самолетов. На Урале уже работает совместный завод «Ависмы» и «Боинга». Он выпускает комплектующие для новейшей модели «Боинг-787» «Дримлайнер».

Титан используется практически во всех самолетах «Боинга». В том числе – в военных. Но российский металл будет применяться только при строительстве гражданских моделей.