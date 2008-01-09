Миллион банкротов

ДЛЯ некоторых банкротство – это благо. Предположим, человек набрал кредитов, внезапно остался без доходов и расплатиться уже не может. Сейчас на просроченную сумму «капают» не только обычные проценты, но также пени или штрафы. Порой они достигают 1% от суммы кредита в день. Это стремительно увеличивает и без того «непотяжный» долг.

Именно для таких безнадежных случаев и придумано «личное банкротство». МЭРТ взял за основу американскую модель. По ней банкротом может объявить себя каждый, кто просрочил выплаты по кредиту. Достаточно принести в суд заявление, а спустя три месяца –

представить план погашения задолженности.

После этого на долг перестают «капать» любые пени и штрафы. Правда, проценты начисляются в обычном порядке. Зато должники могут растянуть выплаты по кредиту на срок до пяти лет.

Вроде бы такой закон о банкротстве «с человеческим лицом» должен устраивать всех? Но, по данным «АН», против него активно выступают российские банки. Банкиры опасаются, что в случае принятия новых правил банкротами тут же объявят себя более 1 млн. россиян.

Но, скорее всего, им просто обидно лишаться доходов от «драконовских» неустоек. Что же касается угрозы кризиса – эти страхи безосновательны. Например, в США ежегодно о личном банкротстве объявляют более 3 млн. человек.