«Госкина» не будет?

В ПОСЛЕДНИЕ годы много говорят о «подъеме» российского кинематографа. Цифры впечатляют. При советской власти снималось более 300 картин в год. В перестройку наши киношники поставили мировой рекорд, в 1990 г. выпустив около 700 картин. Затем наступил резкий спад. Число новых отечественных фильмов упало до 10–15 в год.

Сейчас дела у кинематографистов опять пошли в гору. В 2006 г. в России сняли 67 картин, в 2007 г. в прокат вышли 85 полнометражных лент. Расцвела и отечественная мультипликация. Там достигли «советского» уровня производства, сняв в 2007 г. более 30 фильмов.

Вроде бы есть чему радоваться. Но не секрет, что нынешний рост идет исключительно на бюджетных «дрожжах». Сейчас съемки всех российских фильмов, включая «блокбастеры», частично финансируются из средств Роскультуры. Чиновники давно «засекретили» точный размер вливаний. Но, по данным «АН», в 2006 г. государство выделило на поддержку российского кинематографа более 1,7 млрд. рублей. Получается, в среднем каждому фильму досталось более 25 млн. рублей.

По сути, эти средства вылетели в трубу. По действующим правилам, государство не имеет доли в прокатных сборах от фильма. Более того, даже если на бюджетные деньги был снят «блокбастер», который принес миллионные прибыли, кинематографисты не должны возвращать Роскультуре потраченные на съемки средства.

Чиновники хотят положить конец этой практике. Как сообщил замруководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии Александр Голутва, по новым правилам финансирование получат только «нужные» государству патриотические ленты. Также государство будет спонсировать успешные студии, фильмы которых уже окупались в прокате. Кроме того, рассчитывать на помощь государства смогут режиссерские дебюты, детское и «авторское» кино.

Эксперты уверены, что переход на новые правила не приведет к резкому спаду российского кинопроизводства. Просто студиям наконец-то придется озаботиться качеством своей продукции. При нынешнем «раскладе» они в нем не особенно заинтересованы. По нашим данным, из 85 российских кинолент, вышедших в прокат в прошлом году, прибыль принесли только четыре фильма. Это романтическая комедия «Жара», комедии «Любовь-морковь» и «День выборов», а также боевик «Бой с тенью – 2».