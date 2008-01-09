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Налоги вышли в «космос»

В 2008 г. Россия может стать «офшорным раем»

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Налоги вышли в «космос»
Через компании-«космонавты» пролетели триллионы рублей

Похоже, усилия лоббистов из крупных корпораций увенчались успехом. По данным «АН», в начале 2008 года правительство всерьез озаботится снижением налогов. Если власти выполнят хотя бы часть некогда данных предпринимателям обещаний, российские налоги станут самыми низкими в Европе.

Тогда, по идее, товары в магазинах сильно подешевеют, а зарплаты – подрастут. Давно пора? Не так все просто. Как выяснили «АН», по мировым меркам, фискальные «поборы» у нас и без того невысоки. Но главное: по нашим данным, российский бизнес не доплачивает казне… около половины налогов. Так что на практике уровень налогообложения у нас – один из самых низких в мире.

Учитесь у русских

Россия – налоговый рай? Мысль неожиданная, но в принципе – верная. Фискальные «аппетиты» государства измерить легко. Для этого экономисты подсчитывают, каков уровень налоговой нагрузки в стране по отношению к ее ВВП.

Оказывается, по этому показателю Россия находится едва ли не «впереди планеты всей». У нас такая «нагрузка» – менее 30% ВВП. Для сравнения: в Швеции, где одни из самых высоких налогов в мире, она доросла до 70%. В среднем по Европе государство «дерет» с предпринимателей 50%, в США – 30%.

Выходит, лучше, чем в России, предприниматели себя чувствуют только в офшорах. В общем-то, так и есть. Вот доказательство. Пример с нашей страны собираются брать даже американцы, которые гордятся своими низкими налогами. Недавно авторитетное деловое издание «Уолл Стрит Джорнел» опубликовало статью, рассказывающую об успехах российской налоговой реформы. Журнал призвал американскую администрацию учиться у русских!

Чем же заинтересовал наш опыт «заокеанских товарищей»? Белому Дому указали на беспрецедентную решительность российских финансовых властей. Там оценили, что наша страна проигнорировала настойчивые советы Мирового банка. Вопреки его воле, мы установили так называемую плоскую шкалу подоходного налога. Это значит, что высокие заработки облагаются по той же ставке, что и низкие. Как показывают многочисленные исследования, «плоская» шкала очень сильно способствует развитию бизнеса.

Кроме того, российский НДС, который в начале 1990-х гг. был одним из самых высоких в мире, давно опустился до среднеевропейской ставки. А в следующем году его могут понизить с нынешних 18 до 13%. Это еще сильнее подхлестнет развитие нашей экономики. При том, что она и без того растет вдвое быстрее европейской. Кстати, по данным «Уолл Стрит Джорнел», приглядевшись к российскому опыту, сразу семь стран ЕС подумывают, не ввести ли и у себя нечто подобное...

«Космический» бизнес

Пока что речь шла об официальном размере налогов. Однако, как выяснили «АН», те суммы, которые российский бизнес должен платить по закону, и то, что он платит на самом деле, – это «две большие разницы». Наши предприниматели в массовом порядке уводят из-под налогообложения от 40 до 80% реальных доходов!

Лучше, чем в России, предприниматели себя чувствуют только в офшорах.

Этой сенсационной информацией с нами поделился доктор экономических наук Максим Миронов. Этот человек с уникальной биографией провел беспрецедентное исследование российской теневой экономики. Несколько лет назад г-н Миронов владел компанией, оказывавшей налоговую поддержку крупнейшим российским корпорациям. Ему не понаслышке известны все лазейки и тайные пути, по которым наши компании уводят свои прибыли в тень.

Заработав на безбедную жизнь, Максим Миронов продал свою компанию, закончил магистратуру «Российской экономической школы», а затем защитил диссертацию в Университете Чикаго (крупнейший центр мировой экономической мысли).

Тема диссертации звучит экзотично: «Экономика «космонавтов». Что же это за «космонавты»? На языке профессионалов так называют компании-однодневки. Другие названия: «прокладки», «ежики», «фонари» и «живопырки». Миронов не любит слово «однодневки», потому что многие такие фирмы благополучно живут по нескольку лет. Как оказалось, в России их более 10 тысяч. Они не ведут никакой деятельности, пропускают через свои счета огромные суммы, доходящие до нескольких миллиардов долларов, а затем исчезают, не заплатив налогов («улетают в космос»).

Как г-ну Миронову удалось добраться до точных данных о деятельности «космонавтов»? Он раздобыл так называемую Базу расчетно-кассовых центров Центробанка. Она содержит информацию обо всех банковских платежах, проходивших в стране за много лет. Вообще-то такие данные относятся к разряду «особо секретных». База РКЦ – синоним банковской тайны. Однако в 2005 году эта бесценная информация была украдена у ЦБ, и теневые дельцы выставили ее на продажу…

Подлинность базы не вызывает сомнений. Скандал из-за ее кражи в свое время разразился нешуточный. Депутаты Госдумы потребовали провести расследование, к нему подключили лучших следователей прокуратуры по особо важным делам. Но ЦБ результатов дела не обнародовал…

Как бы то ни было, для экономистов база РКЦ оказалась бесценным источником информации о реальной российской экономике. Максим Миронов потратил несколько лет на анализ банковских проводок. В результате он выявил основной массив российских фирм-однодневок и, главное, подсчитал, сколько денег прошло через них.

Результат получился сногсшибательным. Благодаря использованию «космонавтов», только в 2003–04 гг. российские компании недоплатили в бюджет налогов на… 1,8 трлн. рублей. В 2003 г. наш бизнес сэкономил таким способом сумму, равную 6,2% ВВП России, в 2004 г. «зажал» уже 7,5% ВВП.

Забавнее всего, что г-н Миронов составил список 500 крупнейших клиентов фирм-«космонавтов». Читаешь его, и захватывает дух. Какие фирмы, какие имена! Там собрался чуть ли не весь «цвет» российского бизнеса. Среди «космических» клиентов есть и нефтянка, и металлурги, и строители… Чтобы не тревожить «живых», приведем только один пример. В 2003 г. структуры ЮКОСа перечислили «космонавтам» 9,5 млн. долларов.

В целом исследование доктора Миронова показало, что схемой «космонавтов» пользуются очень многие российские корпорации. Прекрасно осведомлены о ней и некоторые региональные власти.

Сколько же денег теряет бюджет? «Недоплаченные налоги типичной российской фирмы составляют более 40% налоговых платежей. Мелкие и средние компании уводят из-под налогообложения на 40% больше, чем крупные. Лидеры в использовании этой схемы «уклонения» – контролируемые государством корпорации», – рассказывает Максим Миронов.

Вот это да! Но в общем – все понятно… Остается один вопрос: если российский бизнес и так недоплачивает в бюджет половину налогов, зачем ему «сдалось» такое жалкое послабление, как уменьшение НДС с 18 до 13%?

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