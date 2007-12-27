НЫНЕШНИЕ 18% – отнюдь не рекорд. В 2005 г. российская биржа выросла на 85%, в 2006 г. – на 70%. Не лучшим образом мы смотримся и на фоне взлета фондовых рынков развивающихся стран. Российская биржа по-прежнему входит в четверку самых быстрорастущих в мире. Но отставание от «коллег по клубу» более чем заметно. Например, китайский биржевой индекс «Шанхай композит» за год увеличился вдвое, бразильская «Бовеспа» поднялась на 75%.

Зато и рисков у нас гораздо меньше. В 2008 г. китайцам предсказывают 40%-ное падение, бразильцы могут обрушиться на треть. А наша биржа, скорее всего, продолжит расти.

«Мировые финансовые рынки вступают в новый год в состоянии кризиса, масштабы, продолжительность и последствия которого оценить сейчас не представляется возможным. Российская экономика на этом фоне выглядит скорее островком благополучия», – объясняет старший аналитик «Банка Москвы» Кирилл Тремасов.

По его мнению, к концу следующего года РТС дорастет до 2544 пунктов. Другие эксперты дают более оптимистичные прогнозы. В «Юникредит Атоне» уверены, что РТС вырастет до 2659 пунктов. «Тройка диалог» предсказывает, что будет взята планка в 2800 пунктов. А «Ренессанс капитал» замахнулся на 3000 пунктов.

На чьи акции стоит «поставить» в следующем году? По мнению аналитиков, лидерами роста станут нефтехимия, металлургические компании и торговые сети.