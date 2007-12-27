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Полис от глупости

Кто страхуется от похищения инопланетянами и укуса вампира?

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Полис от глупости

Страховые компании, затаив дыхание, ждут приближения Нового года. Для них это самое беспокойное время. По статистике, число страховых случаев в это время резко возрастает. Почему-то в эти дни автомобили начинают биться и царапаться с удвоенной силой. Грузы задерживаются и пропадают в дороге. Втрое чаще, чем в обычные месяцы, вспыхивают пожары. Конечно, головной боли страховым компаниям добавляет и загулявшее под праздники население.

В такие дни особенно важно помнить, что главное профессиональное качество хорошего страхового агента – отменное чувство юмора. Страхование и шутки всегда шли рука об руку. Не случайно появился анекдот о страховщике, который всегда брал с собой в самолет бомбу. Он не волновался, потому что точно знал, что по теории вероятностей второго взрывного устройства на судне не будет.

Но реальность порой оказывается смешнее любого анекдота. По прось­бе «АН» российские страховщики припомнили самые смешные случаи из своей практики.

Смеха ради

Первую в мире страховку на автомобиль выдали… по морскому полису. Дело в том, что, когда в 1901 году в агентство Ллойда обратился русский граф, владелец этого экзотичного в то время вида транспорта, автострахования не сущест­вовало. Но агенты нашли остроумный выход. Они выписали обычный морской страховой полис, в котором указали, что «автомобиль – это корабль, выполняющий навигацию по суше». Этот замечательный документ сохранился до наших дней. Он входит в коллекцию Ленинской библиотеки.

И это еще цветочки. Что только не страхуют в наше время! Самую смешную страховку в мире оформили новозеландские генералы. На военной выставке во время показательной стрельбы пущенная танком ракета случайно попала в здание. Нескольких зрителей задело разлетевшимися осколками стены. Поcле этого все пушки, авиацию и бронетехнику новозеландских вооруженных сил застраховали «от причинения вреда кому бы то ни было».

Конечно, ассортимент услуг российских компаний пока отстает от того, который предлагают на Западе. За рубежом охотно застрахуют от распада любимой музыкальной группы, рисков застрять в лифте и опоздать на работу. Одна знаменитая комедийная группа застраховала себя на случай, если кто-то из публики во время представления вдруг скончается от смеха…

Но и в России существуют полисы, защищающие от таких невероятных вещей, как встреча с привидением, Несси или снежным человеком. Не дрогнув, клиента застрахуют от падения на него метеорита, похищения инопланетянами и укуса вампира.

Все это – реальные предложения российских страховых компаний. Одна из них гордится тем, что разработала уникальный полис для страхования работодателей. Он защищает на случай, если… двое и более сотрудников выиграют крупную сумму в лотерею и немедленно решат уволиться. Страховка покрывает пострадавшей фирме затраты на услуги агентства по найму персонала.

Пылающие пруды

Как рассказывают страховщики, самый курьезный случай в российской практике произошел с крупным предприятием, которое ухитрилось застраховать пруд… от пожара. Самое смешное, что водоем действительно сгорел. И за него выплатили компенсацию.

Дело было так. Когда страховые компании работают с таким крупным заказчиком, как завод или фабрика, составляется опись имущества. Бухгалтер конторы обычно вносит в нее все скопом, указывая что только можно. В детали он особенно не вникает. Именно так в списке среди ангаров и производственных помещений оказался и принадлежащий предприятию небольшой прудик.

Через несколько месяцев рядом с прудом, который находился неподалеку от проходной завода, остановился грузовик. «Солярку-то, семь бочек, куда девать?» – осведомился водитель. «А я почем знаю, мы вроде ничего такого не ждем», – ответил ему охранник.

Заказчика солярки так и не нашли, принимать груз наотрез отказались. Недолго думая, водитель просто поставил машину в гараж, а горючее сгрузил на берегу водоема. Сделал он это небрежно – пара бочек начала протекать. Наутро к пруду подошел сторож. Потягиваясь, он закурил первую утреннюю сигарету и бросил непогашенную спичку в воду, не заметив, что ее поверхность покрыта странными разводами. Пожар тушили несколько расчетов.

Страховщики поведали нам немало и других забавных случаев. Например, несколько москвичей застраховали свои квартиры на 1 млн. долл. от… угрозы цунами. Другой курьез: в 2001 году в Новосибирске владелец 600-го «Мерседеса» получил компенсацию в 17 тыс. руб. за то, что на его машину… упала лошадь. Владелец дорогой иномарки остановился на красный свет, за ним встала гужевая повозка, а у обочины в этот момент взревел движок трактора. Испуганное животное, взбрыкнув, обрушило копыта на багажник «Мерседеса».

Сотрудники управления автострахования «Ингосстраха» до сих пор нерв­но вздрагивают, вспоминая даму, посетившую их офис в минувшем году. Она приехала, чтобы застраховать ответственность перед третьими лицами. Получив полис, автомобилистка уселась за руль. Разворачиваясь, прямо во дворе управления она крепко «приложила» три иномарки подряд. Конечно, по чистой случайности…

А если серьезно, то, отсмеявшись, страховщики дали нам простой, но эффективный совет. Стоимость любой страховки зависит от одного-единственного фактора. Это – вероятность наступления страхового случая. Чем ниже возможность того, что произойдет событие, от которого вы хотите застраховаться, тем меньше придется платить и тем большую нужно просить компенсацию.

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