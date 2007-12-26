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Цены вырастут, но кризиса не будет

Какие изменения ждут российскую экономику в следующем году

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]

Цены вырастут, но кризиса не будет

В преддверии Нового года страна полнится слухами. Одни предрекают радикальную смену российского экономического курса, другие – небывалое подорожание продуктов. Некоторые опять заговорили об экономическом кризисе. Чего ждать россиянам в следующем году? На этот вопрос мы попросили ответить ведущих отечественных экономистов.

В погоне за кризисом

Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики:

– Хотелось бы верить, что в следующем году, наконец, определится экономическая политика российского руководства. Начнутся нормальная пенсионная реформа, реформы образования и здравоохранения. Правда, надежд на это немного.

Новому правительству в первую очередь следовало бы задуматься о повышении производительности труда. Пока что она растет медленнее, чем зарплаты. В результате страна быстро теряет конкурентоспособность. Пора, наконец, понять, что мы живем не по заслугам, что, получая все большие деньги, россияне не стали лучше работать. В 2008 году растущий разрыв между зарплатами и производительностью труда скажется на экономике незначительно. Но в перспективе он может обернуться серьезным кризисом.

Сергей Моисеев, директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии:

– Российские банки на фоне менее удачливых коллег из-за рубежа будут выглядеть благополучно.

Нестабильность на международных рынках продолжится, по меньшей мере, до середины 2008 года. Но когда будут подведены все итоги уходящего года, доверие к большинству финансовых организаций восстановится. Так что глобального экономического кризиса пока не предвидится.

Ксения Юдаева, научный руководитель Центра стратегических разработок:

– До мая никаких изменений в государственной экономической политике не ожидается. После президентских выборов начнется «утряска» новой системы. Чиновники будут больше озабочены уточнением своих полномочий, чем изменениями в экономической политике.

Сейчас меня больше всего беспокоят попытки государства контролировать потребительские цены. Давно пора бы понять, что такой контроль – занятие бесполезное. Фиксация цен на длительное время неизбежно приведет к дефициту.

Елена Матросова, директор Центра макроэкономических исследований «БДО Юникон»:

– Предпосылок для кризиса в самой российской экономике нет, но мы очень зависимы от мировых рынков. А на них продолжает дорожать продовольствие. За последние годы уже выросла в несколько раз стоимость металлов, нефти, золота. Пришел черед продуктов питания. Поэтому россиянам нужно готовиться к дальнейшему повышению цен на сельхозпродукты.

Как вырастут цены

Евгений Гонтмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН:

– Глобальной катастрофы в следующем году я не жду. Если она произойдет, то только через несколько лет. Рост ВВП в следующем году будет чуть меньше, чем в этом. Инфляция тоже будет чуть меньше, но все равно останется высокой. Я думаю, она составит 10–11%.

Причина грядущей инфляции – «проедание» стабфонда. Оно уже началось, а в следующем году стабфонд будет расходоваться гораздо быстрее, чем пополняться. Но вместо того, чтобы тратить эти средства на инфраструктурные проекты, которые сделают страну конкурентоспособнее, государство просто раздаст их населению.

Елена Тюрина, директор Института аграрного маркетинга:

– Цены на продукты питания в следующем году продолжат расти. Сейчас магазины их зафиксировали, но долго это продолжаться не может. В стране дорожает сельхозтехника, растет стоимость топлива, и производители разорятся, если не будут поднимать цены.

Насколько сильно подорожают продукты – сказать трудно. Как доказал этот год, в конечном счете повышение цен зависит… от урожая зерна. Летом во всем мире образовался дефицит пшеницы, она подорожала, а уже осенью подскочили цены на остальные продукты.

Одна из задач нового правительства – увеличение производства зерна, чтобы быть готовым к таким «сюрпризам». Но пока большого желания государства изменить эту ситуацию я не вижу.

Евгений Надоршин, преподаватель Высшей школы экономики, главный экономист банка «Траст»:

– Как и в этом году, в следующем Россия останется зависимой от иностранных товаров. Изменить ситуацию можно лишь одним способом – производить больше внутри страны. При всем желании этого нельзя сделать сразу. Даже корову нельзя вырастить меньше, чем за два года, а заводы строятся по 3–6 лет.

Но, похоже, государство не очень-то и хочет модернизировать производства. Оно заранее уверено, что Россия – сверх­держава,

и не обращает внимания на «мелочи». В этом и состоит опасность. Мы хвастаемся вместо того, чтобы работать, и в итоге оказываемся беззащитными перед реальными проблемами.

Анна Васильева, специалист по реальному сектору, эксперт Экономической экспертной группы:

– Российские компании начали активно вкладывать в производство, поэтому в ближайшие годы валовый внутренний продукт продолжит расти. Точные цифры предсказать трудно, но в целом задача удвоения ВВП до 2010 года вполне выполнима.

Впрочем, роль самого государства в росте ВВП довольно скромная. Казалось бы, власти заинтересованы в модернизации производства, но пока не делается серьезных шагов в этом направлении.

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