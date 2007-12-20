Кому сколько «натикало»?

НАЛИЦО взрывной рост продаж. В 1990 г. в Россию поставили 2,6 тыс. швейцарских часов на сумму менее 1 млн. долларов. Семнадцать лет спустя картина изменилась до неузнаваемости. С начала нынешнего года россияне приобрели 318 тыс. швейцарских часов. На них было потрачено 270 млн. долларов!

Интрига в том, что, как выяснили «АН», эти цифры радикально расходятся с официальными данными нашей таможни. По ним, за последние 12 месяцев в Россию «приехали» только 178 тыс. швейцарских часов. Выходит, между таможенной статистикой и данными швейцарских часовщиков образовалась разница как минимум в 140 тыс. хронометров.

Куда же они делись? Скорее всего, «лишние» часы просочились через таможенные «дыры». Как отмечают наши источники в индустрии, легальные поставки – лишь видимая часть айсберга. Огромное количество часов завозится по неофициальным каналам. Этими путями к нам пробираются прежде всего дорогие «элитные» приборы. Дело в том, что два года назад правительство установило 30%-ную пошлину на импорт предметов роскоши. Само собой, поставщики швейцарских часов, стоимость которых доходит до сотен тысяч долларов, не горят желанием выкладывать на границе треть цены.

Что же получается: российские потребители элитных хронометров активно «подкармливают» взяточников? Хорошо, если это не так.

Тем временем собственная часовая промышленность в России загибается. Большинтво заводов закрылись или дышат на ладан. Двадцать лет назад наша страна выпускала 50 млн. часов в год и контролировала треть мирового рынка хронометров. Сейчас производство упало в 20 раз. А уж о тех доходах, которые получают швейцарские компании, российским часовщикам не приходится и мечтать. По данным «АН», вся отечественная часовая промышленность зарабатывает в 10 раз меньше той суммы, которая достается швейцарцам за счет продаж на российском рынке.