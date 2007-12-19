Работникам недоплачивают

ОБ ЭТОМ сообщают наши источники в Роструде. Впрочем, по данным этого ведомства, ситуация постепенно меняется к лучшему. К началу ноября работодатели задолжали россиянам около 4 млрд. рублей. Причем большую часть этой суммы недоплатили бюджетникам в регионах. Правда, после того как центральная власть «дала по шапке» ряду руководителей местных администраций, деньги вдруг сразу нашлись.

Как отмечают в Роструде, задержки выплат во многом объясняются постоянным ростом зарплат. Нынешней осенью средняя зарплата по стране достигла 14 тыс. руб. в месяц. В крупных городах она перевалила за 20 тыс. рублей. Бюджеты большинства дотационных регионов просто не справляются с выплатами таких «деньжищ».