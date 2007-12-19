Правительство раскошелится на финансовый ликбез

ОПРОСИВ россиян, исследователи пришли к неутешительным выводам. Оказывается, жители нашей страны имеют самое смутное представление о том, во что можно с выгодой инвестировать накопления. Выяснилось, что половина населения ничего не знает о паевых инвестиционных фондах (ПИФах). Вложения в облигации – темный лес для 70% россиян. А уж про существование общих фондов банковского управления (ОФБУ) догадывается только один из десяти жителей страны.

Тем поразительнее следующий факт. Ровно половина россиян выразила желание вложить деньги в акции! Правда, желания в данном случае сильно расходятся с возможностями. По данным Министерства финансов, в следующем году хоть какими-то акциями будет владеть только 20% населения страны.

Впрочем, Минфин намерен приложить огромные усилия, чтобы исправить эту ситуацию. По данным «АН», российские финансовые власти подготовили программу по повышению финансовой грамотности населения. На просвещение народа за 5 лет планируется потратить 2,5 млрд. рублей! Десятую часть этих денег даст «Всемирный банк», остальное выделят из бюджета.