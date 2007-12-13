Город в городе
В Волгограде строят уникальный бизнес-комплекс
№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
СТРОИТЕЛИ пошли на рекорд! Работы планировали завершить в 2009 году. Но застройщик, ООО «Инвест-Строй», с гордостью объявил, что офисный комплекс откроется досрочно. «Мы уже опережаем график на полгода», – говорит коммерческий директор «Инвест-Строя» Максим Сергиенко. Ускорение обеспечило внедрение современных технологий строительства.
Другой немаловажный фактор – финансирование работает, как швейцарские часы. «Мы благодарны нашему стратегическому партнеру, «Московскому Индустриальному банку». Это основной инвестор проекта. Банк обеспечивает бесперебойное поступление денежных средств. Это позволяет нам планировать работу не на день-два, а на годы вперед», – говорит Максим Сергиенко.
Досрочная сдача бизнес-центра очень поможет городу. В Волгограде острый дефицит офисных площадей. А новый комплекс на порядок превосходит существующие деловые площади. В здании разместятся не только офисы, но и банк, фитнес-центр, гостиница, конференц-зал, ресторан, подземная парковка. Неудивительно, что все квадратные метры «ВолгоградСИТИ» уже распроданы.
Обслуживать бизнес-центр будет иностранная управляющая компания. Она уже приступила к работе. «Управление зданием мы решили передать зарубежным партнерам, – объясняет Максим Сергиенко. – Иностранную компанию выбрали, потому что наш бизнес-центр – без преувеличения уникальное здание. Его архитектурно-строительные решения призваны обеспечить максимальный комфорт тем, кто будет в нем работать. Значит, необходим и соответствующий уровень управляющей организации».
И это лишь начало! В 2008 г. «Инвест-Строй» начнет строительство трех жилых зданий комплекса «ВолгоградСИТИ». Их будут возводить с использованием тех же технологий, что применяются при строительстве бизнес-центра. Первые квартиры заселят уже в 2009 году.
«Нынешний год был очень важен для нашей компании, – подводит итог Максим Сергиенко. – За это время мы заложили основу для дальнейшего развития. У нас появились собственные заводы – цементный и железобетонных изделий. Компания работает на своей, а не арендованной технике».
«Также мы нашли взаимопонимание как с областной, так и с городской администрацией. Мы очень благодарны им за поддержку», – завершает рассказ Максим Сергиенко.
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