Город в городе

СТРОИТЕЛИ пошли на рекорд! Работы планировали завершить в 2009 году. Но застройщик, ООО «Инвест-Строй», с гордостью объявил, что офисный комплекс откроется досрочно. «Мы уже опережаем график на полгода», – говорит коммерческий директор «Инвест-Строя» Максим Сергиенко. Ускорение обеспечило внедрение современных технологий строительства.

Другой немаловажный фактор – финансирование работает, как швейцар­ские часы. «Мы благодарны нашему стратегическому партнеру, «Московскому Индустриальному банку». Это основной инвестор проекта. Банк обеспечивает бесперебойное поступление денежных средств. Это позволяет нам планировать работу не на день-два, а на годы вперед», – говорит Максим Сергиенко.

Досрочная сдача бизнес-центра очень поможет городу. В Волгограде острый дефицит офисных площадей. А новый комплекс на порядок превосходит существующие деловые площади. В здании разместятся не только офисы, но и банк, фитнес-центр, гостиница, конференц-зал, ресторан, подземная парковка. Неудивительно, что все квадратные метры «ВолгоградСИТИ» уже распроданы.

Обслуживать бизнес-центр будет иностранная управляющая компания. Она уже приступила к работе. «Управление зданием мы решили передать зарубежным партнерам, – объясняет Максим Сергиенко. – Иностранную компанию выбрали, потому что наш бизнес-центр – без преувеличения уникальное здание. Его архитектурно-строительные решения призваны обеспечить максимальный комфорт тем, кто будет в нем работать. Значит, необходим и соответствующий уровень управляющей организации».

И это лишь начало! В 2008 г. «Инвест-Строй» начнет строительство трех жилых зданий комплекса «ВолгоградСИТИ». Их будут возводить с использованием тех же технологий, что применяются при строительстве бизнес-центра. Первые квартиры заселят уже в 2009 году.

«Нынешний год был очень важен для нашей компании, – подводит итог Максим Сергиенко. – За это время мы заложили основу для дальнейшего развития. У нас появились собственные заводы – цементный и железобетонных изделий. Компания работает на своей, а не арендованной технике».

«Также мы нашли взаимопонимание как с областной, так и с городской администрацией. Мы очень благодарны им за поддержку», – завершает рассказ Максим Сергиенко.