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Разумная аграрная политика дает плоды

Главный итог реализации нацпроекта: люди на селе поверили в свои силы

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Разумная аграрная политика дает плоды

Три направления прорыва

 – АЛЕКСЕЙ Васильевич, реализация национального проекта «Развитие АПК» подходит к концу. Каковы предварительные итоги?

 – Национальный проект позволил решить несколько важных задач. Первое – нам удалось в целом преодолеть моральный упадок на селе и существенно поднять деловую активность сельских жителей. Люди стали активно брать кредиты на развитие собственных подворий и фермерских хозяйств – их выдано более 400 тыс. на сумму 79,2 млрд. руб. (при плане 70,9 млрд. рублей). В селянах проснулась коммерческая жилка, они почувствовали, что у государства появилась заинтересованность в их труде. Даже давний бич села, пьянство, пошло на убыль. Я постоянно езжу по регионам и вижу это своими глазами.

 Вторая задача, которую мы поставили перед собой на начальном этапе реализации национального проекта, – частичное решение социальных и кадровых проб­лем села. На сегодняшний день жильем обеспечено 32 тыс. молодых специалистов и их семей. Это важный шаг по закреплению перспективных и владеющих новыми передовыми технологиями кадров на селе.

 Третье – нам удалось переломить негативную ситуацию в животноводстве, стабилизировать поголовье крупного рогатого скота. В России сегодня строится и реконструируется 2400 крупных животноводческих комплексов. И впервые за последние годы пошел рост производства молочной продукции – на сегодняшний день он составляет около 4%. Если бы мы этого не добились, осенний рост цен на продукты питания в стране, вызванный ситуацией на мировом рынке, имел бы совсем другие масштабы.

 Но, пожалуй, главный итог реализации национального проекта состоит в том, что село показало свою заинтересованность в разумной государственной аграрной политике. И готовность работать в новых социально-экономических условиях.

 – Почему в разных российских регионах – такие разные результаты реализации нацпроекта? Насколько это связано с заинтересованностью, пониманием и поддерж­кой проекта местной властью?

 – К началу реализации национального проекта у регионов был разный аграрный потенциал, разная степень упадка в сельском производстве. Но и позиция губернаторов, вы совершенно правы, имела во многом решающее значение. В регионах, где губернатор реально занимается селом, работает системно, тесно взаимодействуя с районными и муниципальными администрациями, – там и результаты выше. Возьмем для примера Чувашию. В этой республике нет ни нефти, ни газа, ни золота. Но в сельском хозяйстве сделано столь много, что можно уже говорить и о современном агропроизводстве, и о сельских поселениях с инфраструктурой ХХI века. Можно приводить положительные примеры по целому ряду других регионов.

 Не будем забывать, что у нас в сельской местности проживает 40 млн. человек. И для них сельское хозяйство – жизнеобразующая отрасль, единственное поле приложения своих сил и творческой энергии.

 В стране начинает действовать комплексная система оценки работы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, говоря проще, набор показателей оценки деятельности губернаторов и всей власти в регионе. И я очень надеюсь, что мы сможем теперь реально оценить работу региональной власти в том, что касается села и сельскохозяйст­венного производства. Дело не только в контроле, но и в том, чтобы губернатор четко понимал свои цели и задачи и имел возможность их решать, в том числе, с помощью федерального центра.

Главным станет фермер, а не посредник

 – В РАМКАХ нацпроекта создаются сельскохозяйственные кооперативы. Смогут ли они сломать сложившуюся конъюнктуру рынка, попросту говоря, снизить цены на продукты?

 – На сегодня у нас в стране за два года создано около 3500 потребительских ко­оперативов. Цель их работы в том, чтобы местный производитель – владелец индивидуального подворья, фермер – смог получить доступ на местный рынок, торговать продукцией в своем райцентре или поселке. Картофелем, овощами, мясом, яйцом. Напрямую, без помощи совершенно лишних посредников. Потому что сегодня посреднические цепочки никакой полезной функции не несут – только цены задирают. В результате производитель не получает адекватные деньги за свой труд, а потребитель платит больше. Всегда искренне удивляюсь, когда на рынке в каком-нибудь райцентре вижу заграничные упаковки с едой, которую и едой-то неловко назвать. А где же у вас кусок нормального мяса купить или молока местного? Нет! Таких продуктов на многих, как раньше говорили, «колхозных» рынках страны нет.

 Создавая потребительские кооперативы, мы с огромным трудом пробиваем эту стену из посредников и, не буду скрывать, часто потакающей им местной власти. Судите сами: мы хотели бы во всех райцентрах и малых городах, а их в стране более 3,5 тыс., открыть кооперативные рынки. Готовы выдавать кредиты на строительство помещений из быстровозводимых конструкций. Дело сейчас – только за местом, площадкой под такой рынок. Но площадок не дают. У нас на сегодня таких кооперативных рынков – вы не поверите! – целых 19 на всю страну. Вот яркая иллюстрация того, насколько активно сопротивляются посредники этой хорошей и полезной идее.

 Нам говорят, мол, фермер разве поедет сам торговать? У него и без того дел невпроворот! Да не нужно фермерам торговать – пусть наймут себе продавца! Но тогда не перекупщики, а сами производители будут устанавливать условия и определять цены на товар.

 – Насколько, по-вашему, в дальнейшем будут расти цены на продукты?

 – Сельское хозяйство в стране, особенно животноводство, долгие годы было убыточным. Почему? Во-первых, люди не могли платить за продукты больше, во-вторых, в страну шел вал дешевой и некачественной импортной продукции, одновременно нарастал в сельском хозяйст­ве так называемый диспаритет цен, когда рост цен на топливо, энергоносители, промышленные товары «вымывал» из села все полученные доходы. Сегодня дешевое продовольствие в мире «закончилось», а мы всегда говорили, что этот момент рано или поздно настанет, и наши граждане стали жить все-таки побогаче – сразу пошел рост цен.

 Скажу непопулярную в городской среде вещь, но для нашего сельского хозяйства это все-таки – благо. Теперь село будет в состоянии обновить технику, поднимутся зарплаты. Ведь они у сельских жителей в последние годы были в 2,5 раза ниже, чем в среднем по экономике. Кто же за копейки будет работать, содержать семью? Но уже в этом году средний рост зарплаты на селе составил 38% при 21% роста в среднем по экономике.

 У нас в стране, к сожалению, пока еще много бедных людей – вы сами знаете этот страшный термин «социально незащищенные слои населения». Проблему обеспечения этих людей недорогим и качественным продовольствием нужно решать, но не за счет же села, где как раз и проживает 70% «незащищенных» пока от рынка граждан! Ресурсов для поднятия уровня жизни, выравнивания доходов и цен в стране сейчас хватает, и надо находить пути решения этой проблемы в социальной политике государства.

 Цены на продовольствие в мире будут расти вместе с ростом благосостояния людей – это объективная реальность. У российского сельского хозяйства есть все шансы на то, чтобы в ближайшие годы не только обеспечить собственную продовольственную безопасность, но и хорошо зарабатывать на торговле продовольствием. Например, экспорт сельхозпродукции дает США ежегодно 60 млрд. долларов. У России есть природно-климатический и людской потенциал для того, чтобы получать не меньше американцев.

Дать преимущества тому, кто работает

 – НАСКОЛЬКО мешает развитию АПК законодательная неурегулированность земельных отношений в стране?

 – Серьезная тема. Выскажу личное мнение, но, на мой взгляд, мы совершили ошибку, начав тотальную приватизацию всех земель сельхозназначения в стране. Возможно, их надо было оставить в государственном ведении, развивая институт долгосрочной аренды. Хоть на сто лет и с правом наследования и залога, но при единственном условии – целевом использовании земли.

 Сегодня оказалось, что земля не только средство производства и место жизни селян, но и объект рейдерских захватов, спекулятивных манипуляций. Тут такие сюжеты бывают, что Гоголю с его «Мертвыми душами» просто не снилось! В целом, в результате всего этого «шабаша» на земельном рынке сейчас в стране 20 млн. га пашни выведено из производственного оборота.

 Главное, что следует сделать, – законодательно дать тому, кто работает на земле определенные преимущества перед собст­венником. То есть дать производителю перспективу и уверенность в завтрашнем дне. Поручение от руководства правительства о внесении такого предложения у нас есть, и министерство готовится его внести.

 – 1 января начинает действовать «Государственная программа развития сельского хозяйства». Каковы ее параметры и цели?

 – Программа комплексная и содержит три главные цели. Во-первых, обеспечение устойчивого развития сельских территорий и повышение качества жизни селян. Во-вторых, модернизация и техническое переоснащение сельского хозяйства, то есть создание базовых условий для его конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынках на десятилетия вперед. В-третьих, восстановление и поддержание природных ресурсов, прежде всего пахотных земель. Потому что в последние годы основная тенденция в этом вопросе – деградация пашни, ее опустынивание, засоление и так далее.

 В Госпрограмме есть целый ряд направлений. Комплексная застройка «поселений ХХI века», газификация сел, строительство дорог, организация современного водоснабжения. Поддержка подотраслей животноводства и растениеводства, племенного дела, альтернативных видов занятости на селе. Развитие табунного коневодства, оленеводства, овцеводства и козоводства, которые очень важны как традиционные виды животноводства для ряда малочисленных и коренных народов регионов страны. Субсидирование закупок растениеводческими хозяйствами элитных семян и средств агрохимии. В рамках Госпрограммы аграрному бизнесу будут выдаваться 10-летние кредиты – в истории отечественного сельского хозяйства такого еще не было.

 На эти цели выделено беспрецедентное финансирование из федерального бюджета – 560 млрд. рублей. Втрое больше, чем было потрачено государст­вом на сельское хозяйство за предыдущие пять лет. С учетом софинансирования Госпрограммы со стороны регионов сумма вложений в село составит более 1 трлн. рублей.

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