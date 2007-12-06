Сестра удивила Виктора Батурина

НАПОМНИМ, что в 2002 г. доля Виктора Батурина в «ИНТЕКО» резко сократилась – с 25 до 1%. А в конце декабря он был уволен с поста вице-президента «ИНТЕКО», оставшись гендиректором сельскохозяйственного подразделения «ИНТЕКО-Агро». Как писали СМИ в начале года, Елена Батурина стала единст­венной хозяйкой «ИНТЕКО». Однако интересы Виктора Батурина не были полностью удовлетворены. Неожиданным после серии взаимных судебных исков стало мировое соглашение, в котором обе стороны отказались от взаимных претензий. Еще в начале года Виктор Батурин утверждал, что получит компенсацию от сестры.

В соответствии с указанным мировым соглашением обе стороны отказались от всех взаимных имущественных и иных претензий к юридическим лицам, по отношению к которым они являются аффилированными лицами, акционерами, участниками или пайщиками. В то же время Виктор Батурин заявил СМИ: «Я спокоен, потому что теперь существует документ, согласно которому мы друг другу ничего не должны. Я доволен, поскольку дополнительно получаю десятки, если не сотни миллионов долларов». По условиям прошлого соглашения, заключенного в 2006 г., Виктору Батурину достался сельскохозяйственный бизнес («ИНТЕКО-Агро»), а также несколько девелоперских проектов в Сочи.

Однако в среду, 21 ноября, гендиректор «ИНТЕКО-Агро» Виктор Батурин сообщил СМИ, что ситуацию до сих пор нельзя, по его мнению, считать разрешенной. По его словам, Е. Батурина «сама предложила схему раздела, и она зафиксирована в приложении к соглашению и написана ее рукой». По условиям соглашения, как сказал глава «ИНТЕКО-Агро», ему должны быть переданы акции ЗАО «ИНТЕКО» (как минимум 25%) или денежный эквивалент – активы на сумму 8 млрд. 933,7 млн. руб. и 19,2 млн. долларов. «Это было условием приложения к мировому соглашению», – сказал В. Батурин. Но на сегодняшний день, пояснил он, «часть обязательств исполнена, часть – нет».

Всего в соглашении, которым располагает В. Батурин, фигурируют 37 активов, 22 из которых (в Сочи и Белгороде) уже переданы в собственность бизнесмена. Батурин уточнил, что его интервью газете «Коммерсантъ» было продиктовано желанием «закончить все это». «У меня был 51% акций ЗАО «ИНТЕКО», 1% я продал, а 25% при разводе со своей женой отдал ей (24 января 2001 года)».

По признанию бывшего топ-менеджера ЗАО «ИНТЕКО», он уже практически лишился, не получив взамен от Е. Батуриной ничего, – 25% акций компании, участков в Матвеевском на общую сумму 300 млн. долл., которые, по его оценке, сейчас стоят не менее 1 млрд. долларов. «Я закладывал банкам эти свои личные земли, между прочим, для финансирования проектов ­«ИНТЕКО».

«Вы поймите, мы брат с сестрой, – рассказал В. Батурин. – А она сейчас тянет с расчетами и полагает, что мне это будет слишком много. Я сам имею право распоряжаться день­гами, у меня на это фантазии хватит».

ЗАО «ИНТЕКО» производит изделия из пластмасс, занимается строительством и сельским хозяйством. В частности, «ИНТЕКО» инвестирует в Москве в строительство двух жилых кварталов – «Шуваловский» (275 000 кв. м) и «Грандъ-Парк» (400 000 кв. м) – и делового центра «Москва-Сити». 100% акций компании принадлежат жене московского мэра Елене Батуриной. Согласно отчету компании за III кв. 2005 г. у «ИНТЕКО» 44 дочерних предприятия. В 2003 г. оборот компании, по ее данным, составлял 525 млн. долл., в 2004 г. – около 1 млрд. долларов. Из строительных мощностей «ИНТЕКО» сейчас владеет СК «Стратегия» (мощностью 350 000 кв. м в год), специализирующаяся на монолитном домостроении, а также трестом «МСМ-1», занимающимся комплексной механизацией. В прошлом году Forbes оценил бизнес Батуриной в 1,4 млрд. долларов. Согласно отчету компании, уставный капитал ЗАО «ИНТЕКО» составляет

1,8 млн. рублей.