Почта ждет «посылку» от правительства

ЕСЛИ деньги дадут, это станет отличным подарком для нового руководителя почты – Андрея Казьмина. Как извест­но, он недавно уступил кресло главы Сбербанка Герману Грефу. Господин Казьмин не без колебаний принял предложение взяться за обустройство почтового ведомства.

И понятно почему. Доставшееся ему хозяйство находится в упадке. Долгие годы монополия «пребывала в прострации». Она остро нуждается в модернизации, но собственных средств на обновление у нее нет. И пока что почта несет убытки. В прошлом году она потеряла 2,8 млрд. рублей.

Судя по всему, г-ну Казьмину уже удалось уладить «денежный вопрос». Конечно, на «полновесные» 200 млрд. руб. правительство может и не раскошелиться. Достаточно сказать, что такую же сумму государство не без скрипа выделило на куда как более животрепещущую задачу реформирования ЖКХ.

Тем не менее минимум 50 млрд. руб. ведомство Казьмина получит точно. По нашим данным, эти деньги дадут для запуска нового почтово-банковского проекта.