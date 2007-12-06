АвтоВАЗ на выданье
№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]
МИРОВОЙ автогигант сделал волжскому заводу «официальное» предложение». Речь идет о покупке 20% акций российского автопредприятия. Но на этот пакет есть и другие претенденты.
Гонка стартовала полгода назад. Весной председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Чемезов заявил о желании продать 20% стратегическому инвестору. Этим предложением заинтересовались французская «Рено», итальянский «Фиат» и канадская «Магна». Но дальше подписания меморандумов дело у них не пошло.
В отличие от «колеблющихся» конкурентов «ДжиЭм» сделал официальное заявление о намерении купить волжский завод. Этим он продемонстрировал, что его намерения более чем серьезны. Следующий ход – за Сергеем Чемезовым…
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