Углеводородный расклад

ЭТОЙ информацией с «АН» поделился аналитик по стратегии банка «Уралсиб» Крис Уифер. Он приводит поразительные данные. Самим добытчикам сырья досталась далеко не самая значительная часть денег. Из всей триллионной прибыли в карманах российских нефтегазовых компаний за 8 лет осело только 150 млрд. долларов.

«Излишки» же шли в бюджет. На что их потратили? Кто бы мог подумать, что самую большую долю нефтяных сверхдоходов съела «социалка»? По подсчетам руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН Евгения Гонтмахера, за 8 лет правления В. Путина в пенсии, дотации и пособия бюджет «вбабахал» не менее 800 млрд. долларов.

На таком фоне уже не кажутся «сумасшедшими тратами» 28 млрд. нефтедолларов, выделенных на нацпроекты. Не так впечатляют и 100 млрд. долл., ушедшие на погашение международных долгов.

Приятнее всего, что, по прогнозам, в будущем году «углеводородное процветание» России продолжится. По мнению Криса Уифера, нефть будет держаться на отметке 100 долл. за баррель. Поэтому в 2008 г. наша страна получит от экспорта топливного сырья 290 млрд. долларов. Это, ни много ни мало, на 70 млрд. долл. больше, чем мы заработали в 2007 году. Так что еще немного, и «купание» в неф­тяных деньгах может стать нашим нацио­нальным видом спорта.