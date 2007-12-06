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Восставшие из пепла

Как государство возвращает застрахованные банковские вклады?

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Восставшие из пепла
Система страхования вкладов надежнее любого сейфа

«В России – тайна вкладов. Потому что никто не знает, удастся ли их вернуть», – иронизируют банкиры. К счастью, эта шутка давно устарела. Все вклады населения застрахованы государством.

Вроде бы беспокоиться не о чем. Но вопросы остаются. Легко ли получить компенсацию после банкротства банка? Долго ли ждать денег и много ли придется собирать «бумажек»? И наконец, вернут ли весь «сгоревший» вклад или только его часть?

Крахи по расписанию

Представьте, что банк, в котором вы держите свои сбережения, взял да и лопнул. Еще недавно вам любезно улыбались в окошке кассы, принимая очередной взнос… А сегодня на двери висит табличка «Закрыто в связи с ликвидацией».

По большому счету, от такой неприятности не застрахован никто. Конечно, «сами по себе» банки в России рушатся нечасто. Благо, на дворе не 1998 год, когда обанкротились 360 «оплотов финансовой стабильности». Тем не менее процесс идет. По данным комитета Госдумы по кредитным организациям, ежегодно в стране лопаются более 20 банков.

Разорение – не единственный риск. Даже процветающий бизнес может в одночасье лишиться лицензии. Карающее око Цент­ро­банка не дремлет. Едва ли не каждую неделю он отзывает документы у двух, а порой и трех банков. О том, что денежки «вылетели в трубу», рядовые вкладчики узнают последними.

Все застрахованы

К счастью, беда поправима. Первой реакцией на крах «любимого» банка, конечно, будет шок. Но затем любой искушенный вкладчик скажет себе: «Деньги-то не сгорели!» Оснований для беспокойства нет ни при банкротстве, ни при отзыве лицензии. Государственная страховка покрывает риски в обоих случаях.

Важно знать: защита распространяется на вклады во всех банках, имеющих право на работу с вкладами физических лиц. Проще говоря, нет необходимости допытываться у справочной службы, «входит ли ваш банк в систему страхования вкладов». Если он принимает деньги населения, значит, не входить туда просто не может.

Второе: компенсация положена по любым вкладам «частников» – что депозитам, что «до востребования». Есть лишь одно исключение. Сгоревшие деньги не возвращают владельцам счетов «на предъявителя». Кстати, средства компаний и индивидуальных предпринимателей также не защищены страховкой.

Как перехитрить государство

Какая часть накоплений «восстанет из пепла»? Максимальная сумма компенсации не превышает 400 тыс. рублей. Есть и другие нюансы (см. ниже). Поэтому некоторые вкладчики пытаются «перехитрить» государство и разбивают накопления на несколько частей. Поможет ли это?

Предположим, вы накопили 1 млн. руб. и положили его 10 равными долями на разные депозиты одного и того же банка. Суммы до 100 тыс. руб. компенсируются на 100%.  Вроде бы сбережения застрахованы?

Но такая уловка не пройдет. В случае банкротства банка все ваши вклады в нем суммируются. Значит, как ни дробите деньги, если вы держите их в одном банке, компенсация все равно не превысит 400 тыс. рублей. Не сработает и трюк с «разбрасыванием» вкладов по нескольким филиалам одного банка.

С другой стороны, ничто не мешает разложить накопления по разным банкам. Есть и третий путь: вклады можно сделать на разных членов семьи. Например, часть средств положить на имя жены, остальное – на мужа. Такие накопления, даже если они лежат в одном банке, компенсируются «порознь».

Лучшая защита в Европе

Другой «сакраментальный» вопрос: долго ли ждать денег? В законе о компенсации вкладов прописаны следующие сроки. Заявить о правах можно на протяжении всего времени, пока идет процедура банкротства. Обычно она занимает 2–2,5 года. Выплаты начинаются «не ранее 14 дней со дня «наступления страхового случая».

Проще говоря, вклад можно получить через две недели после краха. По мировым меркам – почти мгновенно. Например, в некоторых странах Европы с возвратом вкладов тянут по 8 месяцев. Российским клиентам лопнувших банков не приходится жаловаться и на обилие бумажной волокиты. Государственное «Агентство по страхованию вкладов» (АСК) не требует от них никаких документов, кроме паспорта. Чтобы вернуть «кровные», не нужен даже банковский договор.

Вроде бы расплывчатая формулировка «не ранее 14 дней» позволяет АСК при желании сильно затягивать возврат средств. Но практика показывает, что система работает как часы. Порой сроки ожидания меньше, чем оговаривает закон!

Например, 20 ноября без лицензии остался банк «Русская инвестиционная группа». Выплаты вкладчикам начались уже 29 ноября. Деятельность «Альянс банка» и КБ «Благовест» оборвалась 27 сентября. Их незадачливые клиенты получили назад свои деньги 9 октября. Три тысячи вкладчиков «Фундамент банка», лишившегося лицензии 15 ноября, вертели в руках купюры через 12 дней после краха. Нет никаких сомнений, что и клиенты «Самолетбанка», почившего в бозе 27 ноября, получат компенсации еще до Нового года.

Кризиса не будет

Понятно, что, пока неприятности случаются только с мелкими банками, страхование работает без осечек. А что будет, если «накроется» крупная рыба?

Аналитики успокаивают. У системы страхования огромный запас прочности. АСК накопило 68 млрд. рублей. По расчетам, этого хватит, чтобы вернуть сбережения вкладчиков, даже если одновременно обанкротятся 600 средних и мелких банков. Бюджет АСК выдержит и обвал любого из крупных банков.

В крайнем случае, на помощь системе страхования придет государство. Если у фонда возникнет дефицит до 1 млрд. руб., правительство покроет дыру, не обращаясь за разрешением в Госдуму. Если же денег потребуется больше, законодателям придется принять срочные поправки в госбюджет, чтобы потушить финансовый пожар.

Одним словом, вероятность повторения событий, которые страна пережила в 1998 году, близка к нулю.

Вернут, но не все

Тут действует простое правило. Полностью застрахованы вклады до 100 тыс. рублей. Если вы доверили банку больше денег – придется взяться за калькулятор. Дело в том, что суммы, превышающие 100 тыс. руб., компенсируются только на 90%. Простой пример: на депозите «сгоревшего» банка лежали 300 тыс. рублей. Значит, вкладчику вернут 100 тыс. руб. + 90% от «добавочных» 200 тыс. рублей. В итоге на руки он получит 280 тыс. рублей. Хуже, если вклад превышает установленный государством максимальный размер возмещения. Сколько бы денег вы ни держали на счету, больше 400 тыс. руб. государство вам не вернет. Эту сумму вы получите, если размер вклада – от 430 тыс. руб. и выше. Большинство населения такой «порог» устраивает. По статистике, 90% вкладов не превышают 400 тыс. рублей. Тем не менее государство решило действовать с упреждением. По нашим данным, максимальная сумма возмещения вскоре будет повышена. Ее поднимут до 700 тыс. рублей. Правда, пока остается неясным, увеличат ли сумму, для которой положена 100%-ная компенсация. Не помешает знать, что и нынешние 400 тыс. руб. – далеко не предел того, что можно вернуть. «Даже получив компенсацию, вкладчик имеет право и дальше требовать от банка возврата остатка средств», – объясняет начальник финансово-экономического отдела КБ «Московский Капитал» Владимир Нижник.  Конечно, это возможно лишь в том случае, если вклад превышает предельную компенсируемую сумму. Правда, «вытрясать» деньги придется уже в ходе процедуры банкротства.

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