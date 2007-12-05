Корабельное лобби – по боку

Северные радости

РОССИЙСКИЕ рыбаки закупают за рубежом суда на 1 млрд. долл. в год. Отечественных корабелов они не балуют – внутренний заказ в 20 раз меньше. Раз спрос на корабли в стране есть, нужно подстраивать под него предложение.

Чиновники, как умеют, решают эту задачу. Они определили два направления развития кораблестроения. Оба – с явным «северным» уклоном.

Упор сделают на строительстве новых верфей. Приоритет отдан площадкам, со стапелей которых будут сходить суда ледового класса водоизмещением 140–160 тыс. тонн. Эти корабли вдохнут новую жизнь в постепенно «замерзающие» пути наших северных морей.

«Ледовые» верфи будут строиться на Дальнем Востоке, севере и северо-западе страны. Во всех этих регионах хватает компаний, претендующих на освоение бюджетных миллиардов. Понятно, что тут не могло не обойтись без интриг.

По нашим данным, на северо-западе столкнулись интересы «архангельских» и «питерских» кораблестроителей. В Архангельской обл. работает крупнейшее в стране предприятие, выпускающее суда ледового класса. Это знаменитый «Севмаш», на котором трудятся 17 тыс. человек. В последние годы завод едва сводил концы с концами. Гражданских заказов почти не было, об инвестициях давно забыли.

Вроде бы учитывая масштаб и опыт «Севмаша», было бы логично начать возрождение завода за счет средств целевой программы. Но, по нашим данным, против этого активно выступает влиятельный петербургский предприниматель, совладелец и председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук.

Собственных интересов в судостроении у него нет. Зато деловые интересы связывают г-на Ковальчука с питер­ским предпринимателем Ильей Трабером. В определенных кругах г-н Трабер больше известен как Антиквар. Этот человек действительно начинал с антикварного бизнеса, но затем занялся активным «освоением» питерских портов.

По нашим данным, г-н Трабер заключил с Ковальчуком стратегический союз. В обмен на поддержку политических проектов банкира в Ленобласти тот по­обещал Траберу лоббистское содействие в области судостроения.

Совокупной «пробивной силы» этого тандема достаточно, чтобы заткнуть за пояс предприятия и повлиятельнее «Севмаша». Так что государственные инвестиции вполне могут пройти мимо чахнущих архангельских кораблестроителей.



Газовая подача



НЕ ОБОШЛОСЬ без усилий лоббистов и на втором «прорывном направлении». Часть средств, выделяемых в рамках ФЦП, пойдет на производство специализированных буровых платформ. Они будут работать на шельфе северных морей и на Дальнем Востоке. Предполагается, что бюджет частично профинансирует строительство 30–35 таких «плавучих вышек».

Кому они нужны? Конечно же «Газпрому»! Стоимость каждой платформы превышает 25 млрд. рублей. Ясно, что монополия не откажется принять такой щедрый подарок от государ­ства…

Конечно, лоббизм в таких делах неизбежен. Чтобы минимизировать «коррупционную составляющую», присматривать за расходованием средств кораблестроительной ФЦП поручили вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Сергею Нарышкину. Он возглавит совет директоров госкорпорации. А президентом «Объединенной судостроительной корпорации» стал Юрий Яров.

Эксперты считают его кандидатуру очень удачной. Именно Юрий Яров стоял у истоков реформы российского судостроения. У него огромный опыт как в управлении производством, так и в административной работе. Яров возглавлял «Северное проектно-конструкторское бюро» и завод «Буревестник». И в то же время в 1993–1996 гг. он работал вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.

Выбор кандидатур, которым поручено заниматься возрождением российского судостроения, обнадеживает. Похоже, государство и впрямь нацелилось на реальное развитие отрасли.