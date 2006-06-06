Олимпиада-2014 началась

началась Олимпиада-2014
№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », The Guardian, Великобритания ]
«БАЗОВЫЙ элемент», крупная промышленная холдинговая компания, вчера объявила об инвестировании 800 млн. долл. в строительство спортивного комплекса под Сочи, где Россия хотела бы провести соревнования.
Это объявление последовало за подтверждением на прошлой неделе того, что компания Владимира Потанина «Интеррос» вложит 300 млн. долл. в расположенный неподалеку лыжный курорт «Роза Хутор» в Красной Поляне.
Предполагается, что комплекс, который профинансирует «Базовый элемент», будет использоваться в качестве официальной олимпийской деревни, если заявка России победит. Это будет поселок на 3 тыс. человек, который раскинется на 27 гектарах, и спортивный дворец площадью 40 тыс. кв. метров.
45-летний Потанин, владелец комплекса «Норильский никель» в Арктике, на прошлой неделе заявил, что поможет городу превратиться из летнего курорта в круглогодичный.
Сочи был излюбленным местом отдыха советской элиты и славится своим субтропическим климатом и поразительным пейзажем заснеженных кавказских горных вершин.
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