Что за идея – «Алифлот»?

СЕРП и молот спасут Alitalia? Эта идея кажется странной, но в «Аэрофлоте» об этом задумываются. Российская национальная авиакомпания, на чьем гербе до сих пор фигурирует советская символика, похоже, готова к альянсу, а возможно, - и к чему-то большему. Во время визита Романо Проди в Москву президент ЗАО «Банк Интеза» Антонио Фаллико (Antonio Fallico) высказал пожелание, чтобы новое правительство поддержало эту операцию и «новую, конкурентоспособную авиакомпанию, имеющую огромные преимущества в развитии воздушных перевозок как грузовых, так и пассажирских, прежде всего на европейско-азиатских марш­рутах».

Компания, которой управляет Валерий Окулов, вроде бы уже три месяца назад заявила о своей готовности и недавно ее подтвердила, выразив надежду на заключение альянса между компаниями. Первый шаг к сближению русские сделали в апреле, когда «Аэрофлот» вступил во всемирный альянс Sky Team, к которому относятся и Alitalia, и Air France, и голландская KLM, и американ­ская Delta. Преодолев стадию преобразований, бывшая советская авиакомпания превратилась в гордость Российской Федерации. За прошлый год выручка выросла на 18% и достигла 2,5 млрд. долл., из которых почти 200 млн. составила чистая прибыль. На будущее компания ставит перед собой масштабные задачи: в 2007 г. должен быть открыт третий терминал московского аэропорта «Шереметьево» и введен элект­ронный билет.