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Прощай, «деревянный»!

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил ДЕЛЯГИН ]

В РОССИИ введена полная конвертируемость рубля. В переводе с бюрократического на русский - сняты все ограничения на вывоз денег из страны. Компаниям, торгующим с зарубежьем, теперь не нужно резервировать деньги на спецсчетах. Окончательно отменена обязательная продажа валютной выручки экспортерами. А за границу физические лица смогут переводить суммы, превышающие 150 тыс. долларов.

Снятие ограничений дает гарантии иностранным капиталистам, что они в любой момент смогут вывести деньги из России. Предполагается, что это приведет к стремительному притоку иностранных инвестиций, причем для производства, а не для спекуляций. Реформаторы даже опасаются, что Россия «захлебнется» в иностранных деньгах - слишком мощная волна инвестиций может нарушить макроэкономическую сбалансированность.

Но бояться этого не стоит. Смягчение валютного регулирования в России идет уже давно, и его ускорение лишь немного подстегнет иностранных инвесторов. В первую очередь они ориентируются на стратегические факторы. Например, на емкость внутреннего рынка России. А существовавшие ограничения были для них не важны.

Что существеннее - приток иностранных капиталов компенсируется оттоком российских денег. Это вызвано незащищенностью собственности - иностранца в России защищает его правительство, а россиянина - только он сам.

В России - экономически слабой, но богатой стране - полная конвертируемость валюты, может быть, и привлечет некоторый объем инвестиций. Но не надолго. Ведь случись что - капиталы быстро «убегут» из страны, и остановить их будет нечем.

Этот выбор не безобиден и не случаен. Сегодня главный вопрос - использование «нефтедолларов» государства: 247,2 млрд. долл. золотовалютных резервов и 2,6 трлн. руб. неиспользуемых остатков федерального бюджета. Это больше, чем имел СССР в лучшие годы. На эти деньги можно построить новую Россию, намного краше и удобней нынешней.

Но чиновник не хочет утруждать себя: он и так живет почти при коммунизме. И торопливое введение полной конвертируемости - признак не просто желания отрапортовать о досрочном выполнении «плана по реформам», но и системного выбора: заработанные Россией деньги пойдут не на ее благо, а на благо иностранных инвесторов и спекулянтов. А потом чиновники «честно» разведут руками и повторят в оправдание своего безделья любимое заклинание, проклятие ельцинского времени: «Денег нет!».

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