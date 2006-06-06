Золотые правила покупки

ПРИОБРЕТАТЬ украшения из драгоценных металлов лучше всего в специализированном магазине или в секции крупного универмага. Подделками в таких местах не торгуют. Выбирая золотое украшение, вооружитесь лупой. И прежде всего найдите на изделии оттиск государст­венного пробирного клейма.

Помните: на старых, совет­ского производства золотых украшениях ставили клеймо в виде пятиконечной звезды с серпом и молотом. С 1994 г. в России ставится знак удостоверения, представляющий собой женскую голову в кокошнике, в профиль повернутую направо.

Второе правило

НА УКРАШЕНИИ обязательно должна стоять проба, указывающая процентное содержание золота в изделии. Чистое золото (с пробой 999) бывает только в банковских слитках - оно очень пластично и легко деформируется. Поэтому для повышения прочности в него добавляют другие металлы, они-то и влияют на цвет изделия и его цену. Например, белое золото получается при добавлении в сплав палладия или никеля. А красное говорит о том, что в сплаве присутст­вует медь. Чем больше золота в украшении и меньше примесей, тем оно дороже. Проба, стоящая на украшении, и говорит о количестве примесей. Проба 750 означает, что в составе сплава золота не менее 75%, 585-я проба указывает, что золота в изделии всего 58,5%.

Помните: если украшение сделано в России, помимо пробы на нем должен стоять так называемый «оттиск именинника». «Именинник» имеет форму прямоугольника, в котором цифрами и буквами указан год выпуска и наименование предприятия-изготовителя.

Третье правило

ИЗДЕЛИЯ из драгоценного металла должны иметь опломбированные ярлыки с указанием:

- наименования изделия и его изготовителя;

- вида драгоценного металла;

- артикула;

- массы;

- вида и характеристики вставок из драгоценных камней;

- цены изделия (цены за 1 г изделия без вставок из драгоценных камней).

И в довесок

ПОТЕРЯВШИЕ блеск золотые украшения промойте в мыльной воде с нашатырным спиртом (половина чайной ложки на стакан воды). Можно также натереть их луковым соком и оставить на полтора-два часа, после чего сполоснуть чистой водой.