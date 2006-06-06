Бутылка для Путина

ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ лестнице спускаемся в подвалы Массандры. Сначала показывают огромные винные бочки. Потом стеклянные пыльные сосуды. Всего в коллекции завода, кстати, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса, более 1 млн. бутылок. По оценкам зарубежных специалистов, все это виноградное богатство стоит около 4 млрд. долларов.

Самое дорогое вино хранится в элитном подвале под присмотром видеокамер. Это «Херес» 1775 г. рождения. На аукционе за один экземпляр этого старейшего экспоната из коллекции «Массандры» предлагали свыше 50 тыс. долларов. Считай, стоимость 10 «жигулей». Такое вино - редкость. На заводе хранится всего 6 бутылок.

В дегустационном зале «Массандры» перебывали тысячи любителей. Как правило, им дают попробовать лишь 9 видов вина. Для vip-персон исключение. Например, президенты Украины и России продегустировали около тридцати сортов солнечного напитка. По словам начальника отдела сбыта и маркетинга В. Зенкина, г-ну Путину больше всего понравилось красное столовое «Алушта». Оно, конечно, не дешевое, но и не самое дорогое. В фирменном магазине завода его продают по 1000 руб. за бутылку. Недавно партию такого вина по заказу Федеральной службы охраны РФ отправили в Москву. Говорят, на стол Владимиру Владимировичу.

Вином лечат и неврозы, и запоры

КТО из мужиков не желал хоть раз оказаться в шкуре профессионального дегустатора? Мне повезло - за один день предстояло попробовать около сотни марок вина.

Вся закуска - три тоненькие палочки соленой соломки. А еще под рукой кувшин с водой и под ногами тазик... Не улыбайтесь - туда положено сплевывать продегустированную продукцию.

Честно скажу, на постоянную работу в «Массандру» меня бы не взяли. Даже если следовать всем советам моей наставницы Ирины! И смотрел так же, как она, вино на свет, определяя цветовую гамму. И болтал янтарную жидкость в бокале, пытаясь уловить букет напитка. И не глотал, а лишь перекатывал капельки муската на языке. Знали бы вы, какая это мука! Все равно что страдающему от жажды быть у воды и не напиться.

Впрочем, как я ни полоскал рот, но уже после десятой пробы рецепторы на языке мало различали, чем отличается «Седьмое небо князя Голицына» от «Старого нектара». А дальше еще хуже. «Смешались в кучу кони, люди»... Я плевался в тазик с искренним отвращением.

Из всех испробованных вин мне больше всего понравился «Херес» моего года рождения. И хотя он был далеко от заветной массандров­ской цифры 1775 и стоил вовсе не 10 «жигулей», все равно оказался не по моей зарплате. Простым потребителям остается пить вина подешевле или переходить на гомеопатические дозы.

Кстати, на крым­ских курортах с недавних пор успешно применяют энотерапию - лечение вином. Простуду в Ялте лечат массандровским кагором. От нев­розов и лишней радиации в организме помогает избавиться каберне. Сохранить здоровым сердце помогает красное сухое вино. А лучше лекарство от запоров, по словам курортных эскулапов, крымский портвейн. Но главное - не переусердствовать.