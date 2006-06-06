Налоговики ополчились на бизнес

О НЕОБХОЖИМОСТИ освободить бизнес от «налогового терроризма» говорят уже без малого два года. Но с мертвой точки дело сдвинулось лишь год назад, когда этого потребовал президент В. Путин. Было рассмотрено более 800 поправок, а принято более 100.

С одной стороны, новая редакция кодекса четко определила права и обязанности налоговиков при проведении проверок. «Раньше они руководствовались исключительно внутренними инструкциями и спущенными сверху планами», - говорит вице-президент союза предпринимателей «ОПОРА» Александр Паперно. С другой стороны, полномочия фискалов стали значительно шире.

Сокращено количество проверок в отношении одной фирмы до двух раз в год. Но одновременно с этим прод­лен срок каждой с 2 до 4 месяцев. Кроме того, мытари получили право проверять фирмы повторно, если какие-то документы вызовут у них вопросы. Еще одна поправка закрепляет в законе право налоговиков получать информацию о фирме от любых компаний. Раньше они это делали на основании собст­венных инструкций, которые, к слову, можно было оспорить.

Бизнес хотел, чтобы налоговые органы штрафовали, если они ошибочно заводили дела о неуплате налогов. Но и этого в поправках нет. Как сказал еще до принятия по­правок глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, новый порядок не решает «проблему налогового давления». Оно и неудивительно. Ведь законопроект был рожден в недрах Минфина - ведомства, непосредственно отвечающего за пополнение казны.