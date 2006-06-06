России тяжкие Долги

А В ЭТОТ понедельник президент Владимир Путин устроил выволочку главе Минфина Алексею Кудрину за то, что тот без санкции поспешил заложить в бюджет часть средств, сэкономленных на этой выплате. Все эти деньги (а по расчетам Минфина, экономия составит 7,7 млрд. долл.), заявил президент, должны пойти в Инвестфонд на финансирование инфраструктурных проектов.

Алексей Кудрин, несмотря на критику президента, ничуть не расстроился, ощущая себя почти триумфатором. Министр с гордостью подчеркивал, что после оплаты в августе парижских счетов у нашей страны появится возможность претендовать на всю зарубежную собственность бывшего СССР. Она оценивается в 2,5 млрд. долларов. Итого с учетом экономии, мол, набирается почти 10 млрд. долларов.

А что с другой стороны? Вслух говорят об 1 млрд. долл. отступных, которые Россия выплатит Парижскому клубу за право досрочно вернуть деньги. Сам министр финансов Алексей Кудрин считает такую схему уникальной. Мол, отступные невелики.

Однако все не так просто. Право раньше срока рассчитаться с кредиторами Россия с лихвой оплатила, прощая долги беднейшим странам. Когда в 2004 г. подводили промежуточные итоги, то выяснилось, что за пять лет наша страна «простила» должникам, в основном с африканского континента, более 30 млрд. долларов.

И эта политика продолжится - членство в «Большой восьмерке» обязывает. В частности, решение «Большой восьмерки» списать в 2006 г. долги 18 беднейшим странам обойдется России в 2,2 млрд. долларов. Годом раньше были прощены долги Эфиопии и Ираку в размере 1,1 млрд. и 8 млрд. долларов... А весной этого года достигнута договоренность списать 4,7 млрд. долл. Алжиру. Россия по масштабам списания долгов входит в тройку лидеров вместе с Францией и Японией. Правда, в экономике и социальной сфере у этих государств проблем куда меньше, чем у нас.