Распределение миллиардов

АЛЕКСЕЙ Кудрин представил кабинету министров проект бюджета на 2007 г. с дефицитом в 174 млрд. рублей. Премьер М. Фрадков не мог скрыть своего изумления. Оказалось, это был второй вариант проекта, который не учитывал доходы от нефтяного экспорта.

Показав такую уязвимость нашей экономики, г-н Кудрин фактически вывел из-под удара Стабилизационный фонд. Те, кто хочет запустить в него свои руки, должны были, по замыслу министра финансов, содрогнуться. Мол, иссякнет неф­тяной ручеек - что делать-то будем?

Правда, тот же министр не возражал увеличить Инвестиционный фонд с 70 до 95 млрд. рублей. Кроме того, в проекте бюджета он пошел навстречу министру обороны

С. Иванову. Гособоронзаказ выделен в бюджете отдельной строкой. И это означает, что г-н Иванов будет распоряжаться на следующий год суммой примерно в 300 млрд. рублей.

Увеличено финансирование и нацпроектов с 36 млрд. руб. на начало 2006 г. до 190 млрд. на 2007 год. Курирует их, как известно, вице-премьер Дм. Медведев. Так что оба близких президенту члена правительства получат огромные возможности для своей деятельности.

Между тем президент не зря требовал от «Единой России» строго следить за расходованием денег на нацпроекты. Как правило, они продолжают утекать, как песок сквозь пальцы. К примеру, Счетная палата выявила 14 млрд. руб. из 50 нецелевого расходования средств при финансировании нацпроекта «Здравоохранение». Его, напомним, курирует М. Зурабов.