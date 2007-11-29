Дорожная пластика

НОВАЯ разметка дейст­вительно весьма недешева. По словам специалиста по дорожной разметке компании «Зебра» Виктора Полякова, материалы для нового пластикового покрытия (бокситная крошка и полиуретановая смола) в нашей стране не производятся. Поэтому их импортируют из Англии. А ведущий специалист ГУП «Доринвест» Юрий Ерусалимский пояснил, что укладка одного квадратного метра такого покрытия (с ценой материала) стоит городу от 1,5 до 3 тыс. рублей. То есть за оборудование стандартной автобусной остановки шириной в 3 м и длиной в 50 м придется выложить минимум 9 тыс. долларов. Традиционная разметка краской стоит в 7 раз дешевле.

Какие же доводы заставили городских чиновников прибегнуть к столь дорогой технологии?

Как утверждает исполнительный директор Российского транспортного союза Юрий Свешников, главная цель – сделать остановки более заметными для владельцев личных авто.

«Толчком к этому эксперименту стала безответственность столичных водителей, которые, несмотря на запреты и штрафы, постоянно парковались на остановках, – утверждает Юрий Свешников. – Нередки были случаи, когда водителям приходилось высаживать пассажиров на центральных полосах дороги из-за невозможности подъехать к остановке. Цветное покрытие позволило эту проблему частично решить – по крайней мере, теперь «личные» и «общественные» участки четко разграничены». Кроме того, утверждает Свешников, шершавый материал покрытия усиливает сцепку колес автобуса с дорогой, что «позволяет автобусам лучше тормозить, а пассажирам – не поскальзываться при посадке».

«По статистике Мосгортранса, число паркующихся на остановках автомобилей за последнее время заметно снизилось», – подтверждает заведующий одним из отделений РосдорНИИ Николай Лушников. А как сообщил нам Виктор Поляков, пластиковое покрытие на «Ярославке» прошлую зиму выдержало. По его мнению, прог­ноз и на новый сезон холодов вполне оптимистичен.

Однако внимательные моск­вичи могут и сами оценить качество нового покрытия. Несмотря на недолгий срок эксплуатации, легко заметить, как крошится и стирается новое покрытие под напором столичных транспортных потоков. Да и его антигололедные качества несколько преувеличены. Отсюда вопрос – стоит ли овчинка выделки?

Как выяснилось, в данном случае не существует четко сформулированных критериев, на основании которых можно сделать выбор в пользу экономии или продвинутых технологий. Дело в том, что единого ГОСТа для новой разметки пока нет, он лишь разрабатывается; и сами чиновники подтверждают – проект находится в стадии эксперимента. Но тогда непонятно, зачем «сырой» и дорогостоящий опыт распространять сразу на весь мегаполис? Отчего не подождать еще несколько лет, чтобы выяснить на примере Ярославки – годится ли новое дорожное покрытие для наших условий? Ведь бюджетным деньгам в москов­ском хозяйстве всегда найдется полезное применение.

Но столичные власти, похоже, решение уже приняли. «На наши вопросы о продолжении сотрудничества в будущем чиновники отвечают твердым «да», – говорит Виктор Поляков.

Тем не менее окончательный вердикт английским технологиям вынесут время и русская зима.