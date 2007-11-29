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Загадка «Трансмашхолдинга»

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]

«ТРАНСМАШХОЛДИНГ» перешел в руки иностранцев с подозрительной легкостью. А совсем скоро на эту компанию обрушится золотой дождь. «Российские железные дороги» начали масштабную программу модернизации с бюджетом в 14 трлн. рублей. Значительная часть заказов достанется «Трансмашхолдингу».

Отметим, что наши власти никогда не приветствовали продажу иностранцам стратегически важных предприятий. Например, так и не осуществились планы германской корпорации «Сименс». Она безуспешно пыталась взять под конт­роль единственного в стране производителя турбин – «Силовые машины». По нашей информации, эту сделку приостановила администрация президента.

На этом фоне продажа «Трансмашхолдинга» голландцам выглядит удивительно. Без негласного одобрения сверху такие «кульбиты» невозможны. Почему же верховная власть одобрила сделку?

По нашей информации, в правительстве прекрасно осведомлены, что в действительности за зарегистрированной в Амстердаме компанией «Брекерс Инвестментс» стоят российские предприниматели. Официально их имена не называются. Но, по данным наших источников, это могут быть совладельцы «Кузбассразрезугля» Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

А «голландская прописка» «Транс­машхолдингу» понадобилась, чтобы проще и выгоднее провести грядущее IPO. Вдобавок в Голландии льготный режим налогообложения.

Государство такой расклад устраивает. Единственное условие, которое поставил новым владельцам ФАС: не повышать в ближайшие 5 лет цену на продукцию более чем на 20% в год.

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