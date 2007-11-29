На транспорт – 19 трлн. рублей

ПО НАШЕЙ информации, недавно министр транспорта выступал на закрытом заседании президиума Госсовета. Там он и озвучил идею о том, что на развитие транспортной инфраструктуры до 2015 г. потребуется 19 трлн. рублей (с учетом частных инвестиций). Левитин предложил Госсовету сформировать Федеральную целевую программу (ФЦП).

Поддержат ли г-на Левитина в Минфине и правительстве? В его пользу говорит то обстоятельство, что предыдущая транспортная ФЦП имела успех. С 2002 по 2009 гг. грузооборот россий­ских железных дорог вырастет в 1,6 раза. Гражданская авиация перевезет вдвое больше пассажиров. А объем перевалки грузов в морских портах увеличится в три раза. В результате через порты будет проходить 90% всего оборота россий­ской внешней торговли.

Новая ФЦП призвана закрепить достижения. Особое внимание уделят развитию авиации. Рабочая группа Госсовета уже поддержала идею создания в России крупных авиатранспортных узлов (хабов). Вопрос в том, где именно они появятся. Вокруг этого идет напряженная борьба. Региональные лидеры наперегонки бросились в Кремль.

Пока известно, что один из узлов наверняка появится в Красноярске (на базе аэропорта «Емельяново»). По нашей информации, губернатор края А. Хлопонин уже заручился поддержкой президента по данному вопросу. Средства на строительство красноярского узла выделят из Инвестфонда. Вероятнее всего, работы будет вести авиационный альянс «ЭйрЮнион», создающийся сейчас на базе авиакомпании «КрасЭйр».

Правда, как отмечают эксперты, создание сети авиахабов теряет смысл без возобновления производства тяжелой транспортной авиации. Это самолеты Ил-76 и Ан-124 («Руслан»). Между тем, против реанимации производства «Русланов» неоднократно выступало руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Но теперь, когда в поддержку «Русланов» высказался президент В. Путин, ОАК едва ли пойдет против воли первого лица страны.