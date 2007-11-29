Новая ЗЭкономика

Право на труд



НЕВИДАННЫЕ ранее трудовые перспективы заключенным подарило Распоряжение правительства №1499-р от 27 октября 2007 года. Кроме работы в нефтянке и кадровых агентст­вах зэки смогут разводить рыбу, строить аэропорты и производить некие «резиновые изделия». Всем этим они будут заниматься в центрах трудовой адаптации при колониях.

Спрашивается, зачем исправительным учреждениям право на оптовую торговлю? Первое, что приходит на ум, – налоговые льготы. Чем это грозит – понятно. Мы уже проходили истории со спортивными ассоциациями и «табачными митрополитами», развернувшими бойкую торговлю импортными сигаретами и алкоголем.

Но эта версия не подтверждается. По данным «АН», в Службе исполнения наказаний действительно обсуждаются налоговые льготы для «зонного» бизнеса. Но пока что у ФСИН их нет, и будут ли – неизвестно. Сейчас от налогов освобождены только те товары, которые производят и потребляют в самих колониях. Заключенные сами строят себе бараки, шьют рукавицы, выращивают картошку. НДС с этого они не платят.

Но, как только речь заходит о «внешней» торговле, фискальные органы не дремлют. Так что новой «налоговой дыры» вроде бы не будет.

Кризис производства



ОСТАЕТСЯ второй вариант: правительство озаботилось «трудовой адаптацией» заключенных. Сейчас это серьезная проблема. Традиционные «зонные» производства, такие как пошив варежек и изготовление табуретов, давно стали неконкурентоспособными. Спроса на эти изделия нет, а зэков надо чем-то занимать.

Расширение списка работ может помочь решить эту проблему. И положительные примеры уже есть. В Усть-Кутском объединении колоний (Иркутская обл.) налажено прибыльное производство барабанов для намотки кабеля. В одной из карельских зон работает птицефабрика. Учреждение УЦ-267/51 в Приморском крае засеяло 60 га соей и успешно торгует ею на Дальнем Востоке.

Это сделано в рамках реформы тюремных производств, которую проводит Служба исполнения наказаний.



Зарплата – 63 рубля



РЕФОРМА идет не первый год и набирает ход. Планы впечатляют. При колониях ликвидируют 532 убыточные фабрики (всего их – 602). На их месте откроют так называемые центры трудовой адаптации.

Основной принцип: новые производства должны приносить прибыль. В российских колониях сидят около 900 тыс. человек. Трудятся почти все. Если правильно распорядиться рабочей силой, миллион человек сможет заработать немалые деньги.

Только вот что достанется самим зэкам? Как утверждает ФСИН, в колониях с доходными производствами заключенные уже сейчас зарабатывают до 12 тыс. руб. в месяц. Но в остальных зонах средняя зарплата «сидельца» в 2006 г. составляла всего 63 руб. в сутки. Примечательный факт: несмотря на реформу тюремных производств, ФСИН прогнозирует, что в 2009 г. среднесуточная зарплата зека увеличится только на 1 рубль...

Что-то тут не так. Конечно, из зарплаты заключенного можно удерживать немалую часть. В первую очередь – расходы на их собственное содержание. Кроме того, по решению суда часть осужденных должна выплачивать деньги в счет ущерба потерпевшим.

Но по закону зарплата заключенного (до вычетов) не может быть ниже минимально установленного размера оплаты труда. С 1 сентября эта сумма достигла 2,3 тыс. рублей. В большинст­ве колоний данное правило не соблюдается. Например, в исправительных учреждениях Пермского края заключенные, полностью выработавшие месячную норму, получают только 720 руб. в месяц.

Итак, на зонах развернут сот­ни прибыльных производств, а доходы достанутся кому угодно, но не самим работникам? Хорошее получается перевоспитание… Где же справедливость?