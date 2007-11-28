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Жизнь без купюр

Почему в России не доверяют пластиковым картам

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Жизнь без купюр

«Пластмассовый мир» победил, но только не в России. Наше население упорно не желает держать деньги на пластиковых картах. Всеобщее недоверие к ним во многом оправдано. Как показало исследование «АН», кредитки по-прежнему проигрывают в конкурентной борьбе старым добрым наличным. Чем же отпугивают людей «пластиковые» вклады?

За «нал» – в околоток

Банки пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Они радостно рапортуют, что в стране выпущено более 80 млн. кредиток. Выходит, количество карточек почти сравнялось с численностью трудоспособного населения?

По данным «АН», эта цифра лукавит. На деле финансисты «передергивают карты». Они записывают в свои достижения общее число пластика, выпущенного за последние 15 лет. Но, в действительности, «в живых» осталась только треть этих карточек, остальные заблокированы. И это не все. Оказывается, 75% владельцев кредиток используют их для одной единственной операции. Люди подходят к банкоматам лишь для того, чтобы снять начисленную зарплату. И благополучно забывают о пластике до следующей получки.

Так что по уровню «картизации» населения нам по-прежнему далеко до стран «Большой семерки». По оценкам экспертов, мы отстаем – ни много, ни мало – на полвека. С помощью кредиток в США делается 80% покупок, в Европе – 60%. У нас – менее 3%.

Порой из-за разницы в «культуре оплаты» возникают забавные коллизии. Вот показательный пример. Известного российского депутата задержала нью-йоркская полиция. Его сдали хозяева ювелирного магазина, в котором слуга народа пытался приобрести дорогие часы. Причина: на кассе депутат выложил 25 тыс. долл. наличными из кармана. Увидев это, продавцы тут же вызвали наряд. Еще бы: в их стране больше 50 долл. налом обычно носят с собой только сутенеры и наркоторговцы… Более дорогие покупки оплачиваются по кредитной карте.

По карточному счету

Как известно, что немцу – смерть, то русскому – самое оно. Конечно, все понимают, что хранить деньги на пластике безопаснее, чем «под матрацем». Но уж больно кусается цена спокойст­вия. Во-первых, держать на карточ­ке крупные суммы невыгодно. Они не приносят дохода. Почти все банки устанавливают для пластиковых вкладов мизерные ставки (обычно – 0,1% годовых). Значит, сбережения будут обесцениваться из-за инфляции. Для сравнения: западные банки начисляют на пластиковые карты доход, сопоставимый с тем, что дают по депозитам. Проценты набегают ежемесячно – обычно их насчитывают на размер остатка. Во-вторых, при снятии денег с карты ее владельца ждет неприятный сюрприз. Банки всеми силами «стимулируют» клиентов хранить сбережения в безналичной форме. Поэтому даже в собственных банкоматах они берут комиссию за снятие средств. Стандартная ставка – 0,5% от суммы. Но порой не стесняются сдирать и по 2–4%. В «чужих» банкоматах комиссия выше, она доходит до 7%. Невнимательные клиенты могут попасть в ловушку. Попытавшись забрать вклад, часть его они будут вынуждены подарить банку. Так что при открытии «карточного» счета первым делом поинтересуйтесь, во что обойдется снятие денег.

Золотая пластмасса

Третья ловушка – плата за обслуживание карты. Трудно понять, чем руководствуются банкиры, когда требуют за это день­ги. По логике, они сами должны доплачивать человеку, который позволил им пользоваться своими сбережениями.

Тем не менее обслуживание даже самых дешевых карточек обходится в 500–1000 руб. в год. Тем, кто хочет, чтобы его кредитку украшала надпись «золотая» или «платиновая», придется раскошелиться на 1,5–5 тыс. руб. в год. Стоит ли оно того? «Продвинутые» карточки отличаются от стандартных в основном лишь размером лимита на снятие наличных в сторонних банкоматах. Если вам не хватает 15 тыс. руб. в день (предел стандартной карты), придется доплатить за «платину».

Есть и другие дополнительные расходы. Многие владельцы карточек подписываются на информационные услуги. Например, при любом движении денег на счете банк тут же отправляет короткое сообщение на сотовый телефон (SMS). Это удобно: предположим, вы расплатились карточкой в ресторане или магазине. И сразу узнали, не списали ли чего лишнего с вашего счета. Банку это ничего не стоит – эсэмэски отсылает программа.

«Пластиковые» вклады не приносят дохода, а за снятие наличных банк берет проценты.

Но с клиентов за эту услугу не преминут взять по 100–300 руб. в месяц. Далеко не бесплатно и управление счетом через Интернет. За удовольствие следить за состоянием вклада с компьютера придется выложить 100–500 руб. в месяц.

Клиенты с «револьверами»

Есть и гораздо более изощренные способы нажиться на «карточных» вкладчиках. Опаснее всего – карты с так называемым овердрафтом (другое их название – «револьверные»). Это настоящие кредитки, с которых можно снять больше денег, чем на них лежит. Тут перед банкирами открываются широчайшие просторы для заработка. Обычно клиентов ловят на крючок, обещая «бесплатный» период кредитования.

Это правда, но лишь в идеальном случае. Дело в том, что «льготный период» стартует вовсе не с того дня, когда вы «залезли» банку в карман. Он отсчитывается от конкретного числа каждого месяца, чаще всего – 25-го. Поэтому реальный срок «беспроцентного» погашения почти всегда будет меньше того, что обещает реклама.

Многие клиенты об этом не знают. Они возвращают кредит ровно через те «рекламные» 30–50 дней и… попадают на огромные проценты. 

К счастью, нравы финансистов постепенно меняются к лучшему. В России уже появились банки, начисляющие на «пластиковые» вклады по 5–7% годовых. При желании можно найти и предложения с беспроцентным снятием наличных. Правда, подвижки к лучшему произошли в основном в банках второго-третьего эшелона. Некоторые из них, мягко выражаясь, не относятся к разряду особо надежных.

Иными словами, время «пластиковой» революции в Россию пока не пришло. Но производителям бумажников уже стоит задуматься, чем они займутся через 5–10 лет.

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