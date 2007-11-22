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«Совкоторговля» возвращается?

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

НО, ПОКА идет обсуждение, малый и средний столичный бизнес выступил против этого документа. Если проект обретет силу закона без изменений, всем предприятиям придется получать у местных чиновников специальное разрешение на торговлю. Московские власти говорят, что усиление контроля приведет к росту качества продукции и обслуживания. На практике же проблемы с получением разрешения могут превратить в банкротов «средний класс» городских магазинов и предприятия-карлики.

В этом году малый бизнес столицы отмечает свое 20-летие. «Мы и так на грани выживания, а «чиновничий» закон может вообще стать последним ударом, – утверждает Роман Жигульский, координатор по торговле общероссийского движения «За честный рынок». – Сетевые супермаркеты, используя огромные финансовые ресурсы, активно лоббируют свои интересы во властных структурах. Торговым монстрам не страшны любые поборы чиновников. Между тем лишние траты серьезно бьют по небольшим предприятиям. Мне жалуются коллеги, что к ним в павильоны приходят комиссии, сами отклеивают с бутылок акцизы – и фиксируют нарушения. Взятку берут не меньше 100 тыс. руб. – угрожают отзывом лицензии на продажу алкоголя».

А если, как предлагается в законопроекте, «лицензироваться» будет любая торговая деятельность? Тогда предприятия малого и среднего бизнеса моментально лишатся «лицензий» на продажу всего. А сетевики останутся при своем. Причем начнется цепная реакция. Сегодня отечественный сельхозпроизводитель, должен заплатить несколько тысяч долларов чтобы его продукт попал на прилавок супермаркета. А вот выложить свой товар на прилавки предприятий среднего и малого бизнеса можно без покупки «пропуска». Так что в накладе окажутся и производители тоже.

Крупные торговые предприятия и без нового закона сделали все возможное, чтобы их доминированию на столичном рынке не осталось препятствий. Видимо, не без их влияния правительство города выпустило ряд постановлений против лотков и палаток – чтобы на улицах остались только газетные киоски.

Сейчас сетевики в особенно выгодном положении. «На октябрьском инфляционном скачке цен сети вышли на сверхприбыль, – говорит доктор экономических наук, профессор, завкафедрой государственного управления Российской экономической академии им. Плеханова Андрей Орлов. – Два миллиона московских пенсионеров пострадали от этого скачка. Московские власти «заморозили цены» на десяток самых дешевых продуктов – такими «дешевками» сетевики обычно не торгуют. А на прочие продукты крупный бизнес цены снижать не собирается. Покупатели все равно придут к ним – конкурентов же нет!»

Федеральная антимонопольная служба пытается изменить ситуацию. Сейчас монополистом считается тот, кто контролирует до 35% рынка. Предлагается снизить этот показатель до 15%. Но такая поправка вряд ли пройдет. В отличие от нового проекта, шансы которого превратиться в закон специалисты оценивают как высокие. Концепция закона утверждена. Уже в декабре законопроект поступит на рассмотрение в Правительство РФ, затем в Госдуму. Обсуждать его будет уже новый состав депутатов. На основе принятого федерального закона в Москве создадут свой региональный закон. Ничего хорошего от него ждать не приходится. Андрей Орлов подчеркивает, что «нынешний вариант закона о торговле создает новые административные барьеры и фактически возвращает в госторговлю, знаменитую фиксированными ценами и очередями».

Аргумент специалиста

«В одной из статей законопроекта говорится, что Правительство РФ сможет устанавливать для малых, средних и крупных предприятий торговли ограничения. То есть определенный класс, группу или вид товара должны будут реализовывать указанные в законе типы форм торговли, – рассказывает Роман Жигульский, координатор по торговле общероссийского движения «За честный рынок». – На практике это будет так: малому бизнесу оставят право продавать стельки для обуви, среднему – стельки и шнурки, а крупному – ботинки уже со шнурками и стельками. Догадайтесь, в какие магазины уйдет покупатель!»

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