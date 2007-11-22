//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Кто прячется за ЮКОСом?

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Марта ДАШКОВА ]

Кто прячется за ЮКОСом?
Фото С. ХАЛЬЗОВА

РАНЬШЕ для москвичей покупка бензина на автозаправке известной фирмы могла служить хоть какой-то гарантией того, что от этого топлива машину не будет дергать, она не начнет глохнуть, не сломается совсем. Конечно, всем известно, что множество АЗС в Моск­ве работают по франчайзинговой системе. То есть компания – одна, а бренд на вывеске – другой. Однако крупные компании обычно устанавливают контроль за качеством топлива на «своих среди чужих» бензоколонках. Оказалось, что контроль этот – во всяком случае у ЮКОСа и ­ЛУКойла, – не всегда на должном уровне.

«Начиная с августа нынешнего года, наши инспекторы не только берут пробы бензина, чтобы проанализировать его состав. Мы проводим комплексную проверку АЗС, – рассказывает Александр Окунев, заведующий сектором атмосферного воздуха столичного Департамента природопользования. – Нарушений, связанных с системой безопасности, порядком хранения и утилизации нефтепродуктов, состоянием оборудования, не меньше, чем касающихся качества бензина».

Эти нарушения видны даже невооруженным глазом. На многих бензоколонках территория не огорожена бортиком. Это означает, что, если разольется бензин, он моментально «отравит» всю землю вокруг. Если рядом река, то нефтепродукты тут же окажутся в ней. За пределы заправки не может вытекать даже вода, набравшаяся от дождя, – все должно собираться в ливневую канализацию. Работники заправки, кстати, обязаны следить за тем, чтобы ее решетки не забивались грязью, ветками, мусором. Часто на АЗС неправильно чистят снег. Его нужно собирать в кучи на территории заправки и потом отвозить на снегоплавильный пункт. На практике же его разбрасывают вокруг колонки или сваливают на соседнем пустыре. Если на АЗС случайно разлили бензин, его должны сразу присыпать песком из стоящих тут же контейнеров и убрать с помощью специальных лопаты и совка. Экологи отмечают, что это требование исполняется крайне редко. Бензиновые лужи собирают тряпками или не убирают вообще, что противоречит технике безопасности!

Недавно специалисты засекли одну бензоколонку, розлив бензина на которой может привести к тому, что нефтепродукты стекут в Москву-реку. Нарушения на этой АЗС, кстати, не устранены до сих пор. А жители, чьи дома расположены недалеко от реки Сетунь, неоднократно замечали: по ней плывут бензиновые пятна. Это продолжается уже не первый год. Экологи подозревают одну бензоколонку, куда скоро придут с проверкой...

Аргумент для автомобилистов

ДАВНО известно, что качество бензина Аи-92 в Москве выше, чем качество Аи-95. При этом на достаточно высоком уровне держался Аи-98, что оправдывало более высокую цену. Последние проверки показали, что Аи-95 по концентрации серы значительно больше похож на эталонный бензин, чем Аи-98.

Качество Аи-92 стабильно. Владельцам дорогих иномарок впору задуматься о переходе на 95-й, а то и на 92-й... Но и это может не спасти от проблем с машиной. Другими словами, автолюбитель никогда наверняка не знает, что за горючее «ест» его «конь».  И не отрава ли это.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Среди ограничений - заморозка активов и ограничения на поездки. Санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

//Общество

Драку рабочих в заводской столовой в Амурской области записали на видео

Драку рабочих в заводской столовой в Амурской области записали на видео

Драку нескольких рабочих в столовой Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) записали на видео. В столовую вызвали полицию. Задержаны 8 человек. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

//Новости партнеров

//В мире

Латвийский баскетболист разводится с супругой из-за Анны Седоковой

Латвийский баскетболист разводится с супругой из-за Анны Седоковой

Неделю назад латвийский баскетболист Янис Тимма, играющий в российском клубе «Химки», официально объявил о разводе с мамой своего сына – Саной. Есть вероятность того, что разлучницей стала певица Анна Седокова.

//Происшествия

В Минпросвещения прокомментировали конфликт с прической школьника

В Минпросвещения прокомментировали конфликт с прической школьника

В Минпросвещения России отреагировали на сообщение о конфликте в школе города Сосновоборска Красноярского края, где ученику 4 класса директор пригрозил переводом на домашнее обучение из-за причёски.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Эксперты оценили виш-лист Собчак и Богомолова

Эксперты оценили виш-лист Собчак и Богомолова

Завтра состоится свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. В Сети появился виш-лист подарков, который якобы составила пара.

//Шоу-бизнес

Ксении Собчак не дают покоя лавры Урганта. Она получит прайм-тайм на Первом канале

Ксении Собчак не дают покоя лавры Урганта. Она получит прайм-тайм на Первом канале

Ксения Собчак получит прайм-тайм на Первом канале. Программы выйдут в эфир уже в сентябре. Пока телеведущая и руководство канала договорились по формату передачи, которую будет вести экс-кандидат в президенты

//Общество

Большинство работодателей не собираются переходить на четырехдневную неделю

Большинство работодателей не собираются переходить на четырехдневную неделю

Большинство работодателей, 76% не рассматривают переход на сокращенную неделю. Руководители компаний опасаются снижения производительности труда, выгорания и ухудшения трудовой дисциплины.

//Происшествия

В Тюменской области юноша убил своих бабушку и дедушку

В Тюменской области юноша убил своих бабушку и дедушку

Стало известно, об убийстве двух пожилых людей в Тюменской области собственным внуком. По версии следствия, инцидент произошёл в среду ночью в деревне Вармахли Тобольского района.

//В мире

В Интерпол направлен запрос о местонахождении Олега Смоленкова в США

В Интерпол направлен запрос о местонахождении Олега Смоленкова в США

Москва запросила Интерпол о местонахождении россиянина Олега Смоленкова на территории США. О запросе сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

//Шоу-бизнес

"Она сказала мне, что я богатая наследница", - Ханга поделилась историей о своём наследстве от отца

"Она сказала мне, что я богатая наследница", - Ханга поделилась историей о своём наследстве от отца

Известная телеведущая Елена Ханга рассказала о наследстве, которое ей оставил её отец в Танзании. Известно, что Абдула Кассим Ханга был одно время премьер-министром Занзибара.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Свадебное платье по бартеру и пуфик за два миллиона. Собчак опубликовала список подарков, которые она хочет получить к свадьбе

Свадебное платье по бартеру и пуфик за два миллиона. Собчак опубликовала список подарков, которые она хочет получить к свадьбе

Пуфик за два миллиона, люстра почти за миллион и ковёр — за полтора. Все это список подарков, которые Ксения Собчак хочет получить к свадьбе. А вот с платьем все сложнее, по бартеру выбор не велик

//В мире

Глава МИД Латвии высказался об обмене пленными между Украиной и Россией

Глава МИД Латвии высказался об обмене пленными между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич высказался о произошедшем на прошлой неделе обмене пленными между Украиной и Россией. Напомним, Рига долго не давала никаких комментариев по данному поводу.

//Общество

Путин: Армии России нужны военнослужащие – выходцы с Кавказа

Путин: Армии России нужны военнослужащие – выходцы с Кавказа

Владимир Путин в четверг, 12 сентября, посетил село Ботлих в Дагестане. Президент РФ пообщался с жителями села и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году.

//В мире

Вице-мэра Риги Анну Владову латвийская пресса обвинила во лжи

Вице-мэра Риги Анну Владову латвийская пресса обвинила во лжи

Для того, чтобы решить проблему с нехваткой мест в детских садах с латышским языком обучения, фракция Национального объединения в Рижской думе призывает ввести во всех детских садах программу на госязыке.

//В мире

Лидер ДНР Денис Пушилин провозгласил целью республики присоединение к России

Лидер ДНР Денис Пушилин провозгласил целью республики присоединение к России

Цель Донецкой народной республики – вхождение в состав Российской Федерации. С соответствующим заявлением на встрече с московской интеллигенцией выступил глава самопровозглашенного государства Денис Пушилин.

//Шоу-бизнес

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта или обидится. Однако большинство пользователей считает, что раз руководство Первого канала пропустило ролик в эфир, значит никаких санкций не последует. Телеведущий Иван Ургант спародировал ситуацию, когда президент страны 2 раза покупал мороженное у одной и то же продавщицы. Тогда многие задавались вопросом, в каком она, интересно, звании? И хотя затем на канале НТВ показали интервью с «той самой мороженщицей», которая уверяла, что просто три года подряд работает на МАКСе и встречи с Путиным – чистая случайность, зрители особо не поверили.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Помощник президента Фурсенко восстал против Путина
3

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
4

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
5

Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры