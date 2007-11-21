Хлеб застрял в пробках

Об этом нам сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, часть вагонов железнодорожники испортили. В перерыве между вывозами урожаев они использовали зерновозы для транспортировки… цемента. Теперь вагоны не могут отмыть, и инспекторы не допускают их до перевозки пищевых грузов.

Нужно срочно закупать дополнительный подвижной состав. Проблема в том, что хлеборобы и железнодорожники никак не могут договориться, из чьего кармана будут оплачены новые вагоны. РЖД в принципе готовы приобрести их столько, сколько надо. Но только в том случае, если предприниматели пообещают взять вагоны в аренду не менее чем на пять лет.

Железнодорожники боятся понести убытки. Каждый вагон-зерновоз стоит 1 млн. рублей. Он окупается только через 18 лет. А срок его службы – 22 года. Так что, вложив миллиарды рублей в тысячи новых зерновозов, железная дорога получит отдачу очень нескоро.

Транспортные компании тоже не горят желанием, по сути, «замораживать» огромные средст-ва на такой длительный срок. Без энтузиазма они встретили и предложение арендовать вагоны.

Вот и получается, что каждая из сторон тянет на себя, зернохранилища захлебываются, а хлебокомбинаты ждут не дождутся, когда же им подвезут зерно.