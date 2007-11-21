Стране не хватает станков
№ 47(81) от 21.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ОБ ЭТОМ сообщил премьер-министр Виктор Зубков. По его мнению, из-за устаревшего оборудования у российских товаров слишком высокая себестоимость.
Премьер приводит такие цифры. Более половины российских заводов работают на станках, выпущенных еще в середине прош-лого века. Даже у технологического флагмана – Роскосмоса – две трети станков морально устарели или изношены.
Иностранные станки многим заводам не по карману. Поэтому нужно срочно поднимать отечественное станкостроение. Сейчас оно – в кризисе. В мировом рейтинге станкостроительных держав с 1990 г. мы скатились с 3-го на 22-е место. В частности, производство металлообрабатывающих станков за это время у нас снизилось со 100 до 5 тыс. штук в год. Индустрия остро нуждается в инвестициях. Но пока предприниматели считают эту отрасль «гадким утенком» и не вкладывают в нее ни копейки.
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