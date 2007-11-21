Осадок остался

В результате индекс РТС за неделю упал с 2222 до 2180 пунктов. Из «голубых фишек» больше всего пострадал «Норильский никель». Он неудачно разместил казначейские акции. Спрос на них оказался ниже ожидаемого. Это ударило по акциям компании – за неделю они потеряли 2,7%. «Попали под раздачу» и акции нефтяных компаний. ЛУКОЙЛ потерял 6,1%, «Сургутнефтегаз» – 5,6%. Но в середине недели нефть вплотную подобралась к отметке в 100 долл. за баррель. Биржи замерли в ожидании.

Как быть? «Лучше держать средства в так называемых защитных акциях», – советует аналитик ИК «КапиталЪ» Сергей Карыхалин. Сейчас «защитниками» выступают ценные бумаги «Газпрома» и РАО «ЕЭС». Они идут в противоход рынку. Все падают, а эти – остаются «при своих».

Держался и Сбербанк. «На мировых биржах акции банков падают. Ожидалось, что Сбербанк последует за западными коллегами. Но этого не произошло», – объясняет аналитик ИК «Атон» Андрей Верников.

Эксперты ожидают, что падение на фондовом рынке продолжится до начала декабря.