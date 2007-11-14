Последние стали первыми

Осенний скачок инфляции преподнес неожиданно приятный сюрприз вкладчикам банков. Ставки по депозитам пошли в рост. Если в августе рублевые накопления в среднем приносили 7,5% годовых, то к декабрю их доходность повысится до 9,5%. Таков прогноз Центробанка. Это дает уникальную возможность заработать.

ЦЕНЫ взбесились, мировые фондовые рынки лихорадит, по­этому финансисты сейчас перестраховываются. Они ужесточили условия выдачи кредитов, а проценты по ним повысили. Но одновременно пришлось наращивать и доходность по депозитным вкладам.

Вместе с тем, Центробанк дает понять, что рост ставок не продлится долго. Как только стараниями правительства инфляция пойдет на убыль, прибыльность вкладов опять обрежут.

Зато те, кто успеет воспользоваться нынешним скачком ставок, не прогадают. Недавно Дума запретила банкам «задним числом» понижать проценты по вкладам. Поэтому клиенты, успевшие заключить договор на «зимних» условиях, будут весь срок его действия получать повышенный доход. Снимать сливки можно будет хоть полгода, хоть три. Значит, пора «ловить момент»?

С одной стороны, вкладчики – не та публика, которая при малейшем изменении ставок несется в банки, чтобы переложить сбережения на более выгодных условиях. С другой стороны, и ситуация складывается отнюдь не ординарная.

Как известно, банковские депозиты – самый консервативный способ инвестирования денег. Обычно они приносят меньше, чем можно заработать на росте паев ПИФов и тем более – на игре с акциями. Но в нынешнем году депозиты парадоксальным образом стали одним из наиболее доходных вложений.

Это стало возможным из-за непрекращающихся штормов на мировых рынках. Доллар и евро в России слабели, рублю они давно не конкуренты. За последний год депозиты в долларах с учетом инфляции и падения курса принесли убыток в 7%. Не радовала и европейская валюта, также показавшая отрицательную доходность.

Кризис сокрушил и другой финансовый бастион. Акции лихорадило, цены на сырье совершали головокружительные кульбиты. В результате «ушло в минус» большинство паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Сильнее всего досталось тем из них, что специализируются на работе с акциями сырьевых компаний. Чуть лучше чувст­вовали себя фонды облигаций. Но и они принесли доход, близкий к отрицательному.

Дешевело даже жилье, долгие годы служившее надежным оплотом спекулянтов! Пузырь на российском рынке недвижимости пока не лопнул. Но надувать его с каждым месяцем становится все сложнее.

Вот и получилось, что рублевые депозиты были самым выгодным вложением. По итогам первого полугодия они обогнали инфляцию почти на 1%.

Сейчас из-за всплеска цен доходность вкладов, скорее всего, уйдет в минус. Но, во-первых, подтянув ставки, банки переломят эту тенденцию. Во-вторых, депозиты все равно останутся одним из самых прибыльных, а главное – надежных вложений.

Так что эксперты не зря рекомендуют воспользоваться уникальной ситуацией. Имеет смысл прислушаться к этому совету.