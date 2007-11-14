Иностранцы скупили четверть российских банков
№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]
НЕ ТАК давно «Аргументы неделi» сделали прогноз о будущем российской банковской системы. Через 5–7 лет она преобразится до неузнаваемости. Мелких банков почти не останется. Половина капитала сосредоточится в руках нескольких крупнейших государственных банков. Оставшиеся 50% достанутся иностранцам.
Наше предсказание начинает сбываться. Иностранные финансисты все активнее внедряются в российскую банковскую систему через скупку активов. По словам зампреда Центробанка Виктора Мельникова, «доля нерезидентов в совокупном капитале российских банков достигла 22%». Два года назад этот показатель не превышал 8%. Так что темпы, с которыми «варяги» захватывают российские банки, только нарастают.
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