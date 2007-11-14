Рост с перевыполнением

Министерство сельского хозяйства РФ отчиталось о ходе реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» за 9 месяцев 2007 года.



Глава ведомства Алексей Гордеев подчеркнул: «У государства обозначился новый подход к сельскому хозяйству как к перспективной и потенциально высокотехнологичной отрасли экономики. И к селу в целом – как к важному укладу жизни нашего народа».



Нацпроект стал заметным ускорителем позитивных сдвигов в этой сфере. А его реализация показала огромные потенциальные возможности российского сельского хозяйства.

ЗА СТОЛБЦАМИ сухих сводок и цифр в отчете Минсельхоза – зримый результат того, что нацио­нальный проект работает и приносит плоды. И не только в буквальном смысле этого слова.

Например, 2040 животноводческих объектов уже заключили 2191 кредитный договор на строительство, реконструкцию и модернизацию производства. Сельхозпредприятия получили кредиты на общую сумму 115,6 млрд. рублей.

Также в рамках нацпроекта «Развитие АПК» отечественным сельхозпроизводителям поставлено 82,7 тыс. голов племенного крупного рогатого скота, 12,3 тыс. голов свиней. Для создания 206,8 тыс. полноценных скотомест госкомпания «Росагролизинг» закупила оборудования на 1,5 млрд. рублей. Это существенно выше заданных параметров. За два года действия нацпроекта в России планировалось создать всего 130 тыс. скотомест.

Еще один важный результат и отличный задел на будущее мясо-молочное изобилие: впервые с 1990 г. в России растет поголовье крупного рогатого скота. На сегодня его численность поднялась до 22,4 млн. голов, что на 4,4% выше уровня 2005 года.

Результаты проделанной работы налицо. За три квартала текущего года производст­во скота и птицы на убой в живом весе составило 5,4 млн. тонн, что на 15,2% выше соответствующего периода 2005 года. Производство молока в сравнении с тем же периодом выросло на 2,7% и достигло 25,7 млн. тонн.

Не забыт и частник. Работа по поддержке сельского малого агробизнеса тоже идет с серьезным перевыполнением плана. На начало ноября фермерским и личным подсобным хозяйст­вам, а также сельско­хозяйственным по­требительским ко­оперативам выдано более 404 тыс. кредитов на сумму 79,2 млрд. руб. (при плане 70,9 млрд. рублей). Это достигнуто по одному из трех главных направлений нац­проекта «Стимулирование раз­вития малых форм хозяйствования в АПК». За 2006 г. и 10 месяцев текущего года создано 3474 сельскохозяйственных потребительских кооператива (СПоК), что на 36,2% больше намеченного.

Министр сельского хозяйст­ва РФ Алексей Гордеев всегда особо отмечает важность развития сети сельхозкооперативов. «Кооперация должна способствовать не только поддержанию деловой активности на селе, максимальной эффективности труда фермеров и крестьян. В конечном счете, задача кооперативов в том, чтобы сломать сложившуюся конъюнктуру цен на продукты. Добиться, чтобы на локальных, местных, рынках появилась натуральная качественная сельхозпродукция – и по доступным ценам». Прежде всего, считает глава Минсельхоза, доступ к рынкам районного звена необходимо предоставить снабженческо-сбытовым кооперативам – они и за качест­во продукции ответят, и цены до небес не задерут.

Несмотря на запутанность законодательных норм, регулирующих сегодня земельные отношения, на селе все же развивается земельно-ипотечное кредитование. В данной сфере успешно осуществлены пилотные проекты. Под залог 260 тыс. га земель сельхозназначения Россельхозбанк предоставил сельским производителям из 35 регионов 165 кредитов на общую сумму 4,6 млрд. рублей. В том числе, выдано 79 кредитов на 264,7 млн. руб. (под залог 27 тыс. га земель) фермерским и личным подсобным хозяйствам.

По направлению «Обеспе­че­ние доступным жильем молодых специалистов на селе» с начала реализации нацпроекта построено (приобретено) 1084,2 тыс. кв. м жилья. На эти цели затрачено 3,2 млрд. рублей. В результате более 22 тыс. молодых специалистов получили квартиры.

– У нас, к сожалению, продолжается миграция сельского населения в города, особенно молодежи, – признает Алексей Гордеев. – Надеемся, что «жилищное» направление национального проекта эту негативную тенденцию, по крайней мере, ослабит.