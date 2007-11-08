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Истина о пиве

№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Истина о пиве
Г. Воронин и директор по качеству ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Б. Баташов во время конференции

 Недавно в Москве состоялась международная конференция по конкурентоспособности товаров потребления. Пока только пивоваренные компании России заняли там достойное место.

 В ОСТАЛЬНОМ мы проигрываем западным странам. Венгрия – и та нас обогнала по многим показателям. Пивоваров можно поздравить и, как подметил один из участников данного мероприятия, их смело можно включать в ВТО. Пиво, которое они выпускают, давно соответствует международным стандартам качества.

 Обсудить тему «По­тре­би­тельский рынок: производст­венный и общественный контроль над стандартами качест­ва в пивоваренной отрасли» собрались политики, представители администрации и Законодательного собрания области, а также практики отрасли, которые прямо или косвенно отвечают за продовольственную безопасность Ростовской обл. и страны в целом.

 Эмоциональным и содержательно насыщенным было выступление Геннадия Воронина, президента Всероссийской организации качества, члена Научного совета при Совете безопасности РФ. Он подметил, что за последнее время производители пива сделали значительный шаг вперед в сфере развития собственной сырьевой базы, что положительно сказалось на качестве напитка.

 В Ростове-на-Дону находятся две крупнейшие пивоваренные компании – «Балтика» и «Эфес». Показательно, что представители этих двух компаний сидели за круглым столом рядом. Именно внутриотраслевая консолидация по целому ряду ключевых аспектов, прежде всего формирования эффективной системы контроля качества, стало залогом позитивного развития пивоваренной индустрии.

 О значимости двух пивоваренных гигантов в Ростовской обл. говорил и Евгений Шепелев – заместитель председателя Законодательного собрания РО: «Балтика» и «Эфес» ежегодно пополняют бюджет Ростовской обл. на 1 млрд. 100 млн. руб., когда ликеро-водочная продукция дает всего 200 млн. рублей. Заметна и их благотворительность. Только «Балтика» вложила в местную гандбольную команду более 11 млн. рублей. Да и заработную плату там получают достойную: от 28 до 32 тыс. рублей».

 Подытожила сказанное во время круглого стола Ирина Лесина – заместитель генерального директора ФГУ «Ростовский центр стандартизации и метрологии»: «Перед приходом на данное мероприятие посмотрела и изучила статистику лабораторных испытаний продукции, выпускаемой «Балтикой» и «Эфесом». Претензий к качеству нет, продукт чистейший».

Александр ТОЛМАЧЕВ,
фото Михаила ПАВЛОВА

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