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Координация – в интересах агробизнеса

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Павел РУДАКОВ  ]

Координация – в интересах агробизнеса

 Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» изначально задумывался на два года – срок истекает в 2008 году. Но аграрная отрасль страны, сельские жители не останутся один на один со своими проблемами. С 1 января 2008 года в Российской Федерации начинается реализация «Государственной программы развития сельского хозяйства», рассчитанная на пять лет.

 НЕДАВНО прочитал где-то интересную цифру: у нас, оказывается, в сельское хозяйство вкладываются сотни миллиардов рублей! – удивляется глава Минсельхоза Алексей Гордеев. – Но на деле до первой сотни миллиардов инвестиций в аграрный сектор мы дойдем только в 2010 году. В рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства». Наше министерст­во разработало и утвердило эту Госпрограмму в правительстве и, как федеральное ведомство, отвечает за ее реализацию. Конечная цель – обеспечить рост сельхозпродукции к 2012 г. в 2 раза по сравнению с нынешним годом.

 При этом к 2012 г. по сравнению с предыдущей пятилеткой финансирование аграрного сектора увеличивается в три раза. И составит 551,3 млрд. рублей.

 Госпрограмма позволит решить целый комплекс сельских проблем. Так, Минсельхоз уже несколько лет пытается выстроить систему ассоциаций и союзов, объединяющих производителей разных видов сельхозпродукции. Подобные объединения хорошо зарекомендовали себя на Западе как эффективная система управления – своего рода част­но-государственное партнерст­во. Но у нас этот вопрос пока решается тяжело, со скрипом.

 – Нам крайне важно, чтобы такие ассоциации и союзы, например, Союз производителей молока, были выстроены не только на уровне регионов, но и на федеральном уровне, – уверен министр. – Через такие союзы удобнее было бы координировать инвестиции, торговую, таможенно-пошлинную политику – уже на уровне государства. Но на благо наших сельхозпроизводителей.

 Недавно в законе о сельском хозяйстве для этого появилась новая норма. В ст. 16 закона сказано: отраслевые союзы в сельском хозяйстве являются субъектами отношений с исполнительной властью, и обе стороны должны вырабатывать и согласовывать взаимоприемлемые решения и документы.

 Координация необходима еще и затем, что по ряду продуктов мы подходим к перепроизводст­ву. Например, по яйцу и мясу птицы. Между тем в производство данной продукции по-прежнему идут колоссальные инвестиции! Имеет ли смысл государству так ориентировать и мотивировать аграрный бизнес, чтобы создавать все новые и новые суперсовременные предприятия – в условиях, когда рынок данной продукцией насыщен под завязку? Требуется разумная структуризация и координация – производства и инвестиций, частных производителей и государства. В Госпрограмме впервые в истории отечественного сельского хозяйства появляется отдельная сумма (пусть и небольшая, 300 млн. руб.), которая будет направлена на поддержку деятельности федеральных сельхозассоциаций и союзов.

 Алексей Гордеев ждет от ассоциаций и союзов создания и ведения профильных реестров производителей и участников рынка. В чем их смысл? Когда такие реестры будут созданы, только те представители агробизнеса, кто в них войдет, и смогут заниматься производством и переработкой той или иной продукции.

 За примерами разумности данного подхода далеко не нужно ходить. Возьмем молочную продукцию. Буквально на днях в докладе налоговой службы председателю правительства приводился пример одного из регионов Центральной России, где между товаропроизводителем и молочным комбинатом стояли две непонятные структуры. В результате у крестьян молоко покупалось по 5,5 руб. за литр, а на молокозавод поступало уже по 12 рублей. Выручка оседала в этих двух организациях. При «разборе полетов» выяснилось, что обе были зареги­стрированы по утерянному паспорту! Случай показательный: даже там, где не столь великие доходы, сидят совершенно лишние посредники, получающие доход, не ударив для этого пальцем о палец.

 – Но если бы Союз производителей молока имел свой реестр, а Ассоциация переработчиков молока – свой, никакие посторонние организации просто по закону не имели бы права работать с молоком. Что было бы правильно и по сути, да и цены бы так не росли, – убежден Алексей Гордеев.

 С этим можно только согласиться.

Веский аргумент

 20% средств по Госпрограмме, а это около 130 млрд. руб., пойдет на решение чисто социальных проблем села: газификацию, водоснабжение, строительство жилья и дорог.

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