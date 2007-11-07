Страховая сказка

Почти все владельцы новых машин раскошеливаются на их добровольное страхование. Полис, защищающий железного друга от угона и ущерба, называется КАСКО. Стоит он в разы дороже ОСАГО, но и риски покрывает нешуточные. Однако найдется немало водителей, жалующихся на проблемы с выплатами, а иногда и на прямой отказ возместить ущерб. Как сделать так, чтобы «сказка» не превратилась в кошмар?

Угроза для кошелька



КАК ни крути, а средняя стоимость КАСКО составляет 10–12% от цены автомобиля в год. Точная цифра зависит от возраста водителя, его стажа, модели и года выпуска машины. Возьмем для примера подержанный ВАЗ «десятой» серии. Предположим, за рулем вы больше двух лет. Тог­да КАСКО на двухлетнюю машину стоимостью 150 тыс. руб. обойдется в 20 тыс. рублей. По­лучается – 13% от цены.

А если страховать недорогую новую иномарку? Выбираем Hyundai Getz, и выясняется, что дело обстоит еще хуже. Чтобы при угоне получить компенсацию в 260 тыс. руб., нужно ежегодно платить 50 тыс. рублей. Почти 20%!

Конечно, настолько дорогая страховка будет не на всякую модель. Например, КАСКО для «десятых» ВАЗов и некоторых иномарок во всех компаниях стоит недешево, поскольку в России они лидируют по угонам.

Сэкономить тут можно, отказавшись от «угонной» части страховки. Можно ограничиться только «возмещением ущерба при ДТП». Чем «уго­няемее» машина, тем больше будет «дисконт». В ряде случаев он достигает 25%, стоимости полиса.

Немалую выгоду дает сравнение предложений разных страховых компаний. Тарифы КАСКО на одну и ту же машину могут варьироваться от 8 до 20% ее стоимости. Причина в том, что некоторые страховщики придумывают самые причудливые надбавки. Например, для неопытных водителей делают полис на 20% дороже. В некоторых компаниях требуют добавочный взнос за машины, покрашенные в «металлик»…



Возмещение ущерба



НО ВОТ страховая компания выбрана и контракт подписан. А через пару месяцев автомобиль попадает в ДТП. В этой ситуации водителя ожидает новая порция сюрпризов.

Во-первых, страховщик имеет право не платить, если авария связана с криминалом. Например, водитель наехал на пешехода или не вызвал «скорую помощь» пострадавшим.

А такие случаи, как ДТП в состоянии алкогольного опьянения, нужно отдельно оговаривать в контракте.

Во-вторых, в большинстве случаев страховщики не возмещают ущерб без подробного протокола и справки (а то и нескольких) из ГИБДД. Причем иные компании требуют собрать все документы за 2–3 дня.

Исключений мало. Неко­то­рые компании без справки компенсируют разбитое стекло, немногие – перекраску двери автомобиля. Но в большинстве случаев водитель обречен в течение нескольких дней обивать пороги милиции и собирать бумажки.



Деньги или ремонт?



СЮРПРИЗЫ на этом не заканчиваются. В возмещение ущерба страховщик предлагает на выбор деньги или ремонт в «официальном» сервисе. Оба варианта таят ловушки.

Если выбрать «сервис», может оказаться, что очередь на ремонт в нем расписана на несколько месяцев вперед. К тому же за право пользоваться «официальным ремонтом» многие страховщики добавляют 5–10% к стоимости полиса.

Согласитесь на деньги – не исключено, что оценщик «вашей» компании занизит ущерб. Такие случаи, к сожалению, не редкость. Ведь после столкновения порой сложно определить, насколько были изношены пострадавшие детали вашего автомобиля до аварии.

Универсального совета здесь нет. Постарайтесь перед заключением договора собрать как можно больше информации о вашем страховщике. Если выяснится, что его сервисы работают плохо, выбирайте деньги.

Не все так просто и при угоне машины. Предположим, застрахованный водитель попадал в ДТП, и ему оплатили ущерб по КАСКО. В случае угона он с удивлением узнает, что страховая компания вправе вычесть из компенсации сумму, уже возмещенную при аварии. От этого можно защититься. Нужно, чтобы в договоре было прописано, что страховка «неуменьшаемая». Но это обойдется в дополнительные 5–25% от ее суммы.

И – самый неприятный сюрприз. Если вы попали в ДТП, в конце года страховщик почти наверняка повысит вам тариф КАСКО. Автолюбитель приходит продлевать контракт – и узнает: страховка на машину подорожала в разы. Даже за одно небольшое ДТП многие компании увеличивают взнос в полтора-два раза. Если это прописано в договоре, такое право у них есть. Иногда выгоднее заплатить 4–5 тыс. руб. за небольшой ремонт самому, чем столкнуться с резким повышением расценок на КАСКО.