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КООПЕРАТИВЫ – ТОЧКИ РОСТА НА СЕЛЕ

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Павел РУДАКОВ ]

КООПЕРАТИВЫ – ТОЧКИ РОСТА НА СЕЛЕ
А. Гордеев уверен, что только общими усилиями можно поднять аграрную отрасль

 На совещании в Министерстве сельского хозяйства обсудили ход реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Речь на этот раз шла об одной из важнейших составляющих проекта – о развитии системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК). Они, как капилляры, призваны донести до каждого фермера и крестьянина финансовую помощь государства, помочь ему посеять, собрать, переработать и выгодно продать урожай.

 ЗАЧЕМ вообще на селе нужны кооперативы? И почему государство должно участвовать в их создании? Разве рыночная экономика не расставит все по своим местам? Ответим простейшим примером – на молочной продукции. В целом по стране крупные животноводческие комплексы выдают в год 15 млн. тонн молока. А малый сельхозбизнес, фермеры и индивидуальные подворья – 16 млн. тонн. Но получить продукцию от селян, вывезти ее на молокозаводы не так просто. Частный предприниматель не может позволить себе купить молоковоз – для него это слишком дорогое удовольствие. Тут волей-неволей надо либо отдавать продукцию за бесценок заезжим скупщикам, либо скидываться на транспорт сообща. То есть ко­оперироваться! И так дело обстоит не только с молоком. То же самое с любой другой продукцией, произведенной на селе, вдали от крупных перерабатывающих предприятий.

 – Объединяя свои усилия, представители малых форм аграрного бизнеса могут значительно легче решать целый ряд задач, – говорит министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. – Ключевая – сбыт продукции. Власть, что мы и делаем, должна помочь объединиться фермерам, личным подворьям, дать им деньги под оборот. Помочь с техникой, дать место на рынке – хотя бы в ближайшем городе. Это исключит посредников и сделает цены справедливыми и доступными. Все будут в выигрыше – и селяне-производители, и горожане-покупатели.

 Формально, по цифрам, идет большое перевыполнение по созданию СПоКов. С начала реализации национального проекта «Развитие АПК» уже создано 3500 кооперативов (при плане в 2550). Но радоваться рано. Далеко не все кооперативы (лишь 47% от общего числа) начали реально работать. Многие числятся пока только на бумаге.
Проблема еще и в том, что кооперативы с огромным трудом буквально прорываются не только на рынки крупных городов, но и районные рынки. Местные власти либо не занимаются этой проблемой вовсе, либо, чего греха таить, имеют заинтересованность совершенно определенного рода: не пускать на рынки «чужаков» с дешевым и качественным товаром.

 – В рамках национального проекта мы готовы субсидировать строительство рынков в малых городах Рос­сии, – предлагает глава Мин­сельхоза. – Но и место для них найти – тоже проб­лема!

 Сегодня в потребительских кооперативах на селе состоит 166 тыс. человек (92 тыс. – год назад). В 2007 г. кооперативы привлекли 5,7 ­млрд. руб. заемных средств. Только за первое полугодие кооперативами было реализовано 1,8 млн. тонн картофеля, 8,8 млн. тонн подсолнечника, 6,8 млн. тонн мяса и птицы. Выручка от продажи товаров и продукции за этот период составила 715,3 млн. рублей. Результат налицо: если в прошлом году кооперативы были убыточны, то за 9 месяцев этого года получили прибыль в 49 млн. рублей. В целом по России сумма вроде бы невеликая, но важен факт: динамика развития малого сельского бизнеса решительно изменилась. За первое полугодие 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года СПоКами произведено муки в 24 раза больше, сыров и творога – в 10 раз, мяса – в 27 раз.

 Главную трудность в развитии кооперативов Алексей Гордеев видит в непонимании и равнодушии местной власти. В поддержке не на словах, а на деле и малого бизнеса на селе, и более широко – вообще сельского развития.

 – Национальный проект не только финансовый и организационный, но и моральный, – подчеркивает министр. – Нам важно, чтобы крестьяне поверили в свои силы, увидели, что их активная экономическая деятельность поддерживается государством и обществом. Тогда мы получим на селе совсем другой класс людей – самостоятельных, уверенных в перспективе, ставших настоящими хозяевами своей земли. Задача власти в том, чтобы сделать экономику страны мощной, сильной, и чтобы каждый человек нашел в ней свое место.

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