ВВП страны превысит 1 трлн. долларов

ДО КОНЦА года российский ВВП должен превысить 1 трлн. долларов. Такой прогноз дает МЭРТ. Таким образом, с 2000 г. главный экономический индикатор страны в номинальном исчислении увеличился почти в 4 раза. Благодаря бурному росту Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира.

Правда, до показателей СССР, который был второй экономикой мира, пока далеко. Сейчас нас значительно опережают США и ЕС с их 13 трлн. долл. годового ВВП. Оторвалась Япония, нарастившая ВВП до 4,88 трлн. долларов. Впечатляет показатель Китая – 2,5 трлн. долларов. Зато нам по силам в ближайшие годы догнать Италию, Францию и Великобританию (их ВВП – от 1,7 до 2,3 трлн. долларов).