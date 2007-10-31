Растем вопреки всему

Российские биржи растут наперекор мировым тенденциям. В США и Европе цены акций снижаются. Но у нас их подталкивают вверх дорожающие энергоносители. К началу недели индекс РТС, долгое время державшийся на отметке 2160 пунктов, подскочил до 2226 пунктов.

ПРЕЖДЕ всего росли акции энергетических компаний. За неделю ЛУКойл рванул вверх на 6,5%, «Газпром» прибавил 7%. Правда, во вторник этот процесс притормозил. ЛУКойл откатился на 0,8%, «Газпром» добавил всего 0,3%.

А вот решение о ликвидации РАО «ЕЭС», вопреки ожиданиям, почти не повлияло на стоимость акций компании. Во вторник они упали на 2,3%. На бирже ждали новых идей по реорганизации РАО «ЕЭС», но аналитики их так и не услышали.

Правда, энергетика может пойти в рост, если снизятся цены на энергоносители. А это возможно. «Уже 6 лет подряд по­вторяется одна и та же история. В октябре спрос на нефть повышается, в ноябре – снижается», – рассказывает аналитик ИК «Атон» Андрей Верников.

Большинство экспертов прогнозируют дальнейший подъем рынка. Прежде всего вырастут акции нефтяных компаний. Сто­ит присмотреться и к компаниям, работающим с драгметаллами. Как ожидается, подорожают акции «Полюс-Золота».