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Бельевой порог

Слухи о гибели отечественного текстиля сильно преувеличены

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Константин ГУРДИН ]

Бельевой порог

Недавно чиновники и крупнейшие представители российской текстильной промышленности собрались за круглым столом. Обсуждали проблемы индустрии. Рефреном звучали жуткие слова: «российский легпром – потенциальный покойник». Трудно сказать, зачем множество уважаемых людей морочили друг другу голову. В действительности этот «покойник» живее всех живых.

Хлоп­чато­бумаж­ные миражи

Многие расхожие представления о российской текстильной промышленности не выдерживают никакой критики. Считается, что эта отрасль переживает затяжной кризис, а сотни предприятий влачат жалкое существование. Об этом твердят представители индустрии. Та же мысль засела и в головах некоторых высокопоставленных чиновников. Они регулярно порываются потратить немалые бюджетные деньги на срочную помощь «погибающим».

На самом деле российская текстильная промышленность стоит на ногах более чем уверенно. Третий год подряд она растет быстрее любой другой обрабатывающей отрасли. Предприятия-лидеры увеличивают производ­ство на 30–50% в год. Какой уж тут кризис? Характерный пример: среди десятков вузов города Иваново самый большой конкурс – в Текстильную академию! Студенты, посвятившие себя «ткацкому ремеслу», могут быть уверены в своем будущем.

Но мифы о плачевном положении множатся. Например, утверждается, что российский рынок завален дешевыми китайскими тканями, задавившими отечественного производителя. На деле же сами китайцы в беседах убедительно доказывают, что их товар нашему не конкурент.

Это подтверждают и данные российских текстильщиков. По словам гендиректора компании «Нордтекс», себестоимость российского текстиля ниже, чем у китайского. «В России энергия дешевле, чем в Китае. Кроме того, там покупают хлопок на 20% дороже, чем мы. А ведь на него приходится половина стоимости готовой ткани», – добавляет президент холдинга «Русский текстиль» Владимир Столяров.

Еще один миф. Инвестировать в российскую текстильную отрасль невыгодно. Это утверждение опровергли аналитики агентства IRG, оценивавшие перспективы индустрии по заказу Минпромэнерго. Они признали ее третьей по привлекательности инвестирования после ТЭКа и торговли.

Потерянный рай

И все-таки дыма без огня не бывает, да и с фактами не поспоришь. «Голые цифры» в целом не радуют. За 15 лет производст­во в нашей текстильной промышленности сократилось почти вдвое. Спрос на текстиль в России громадный. По данным Минпромэнерго, он превысил 50 млрд. долларов в год. Но 80% товара на рынке – импорт.

Значит, все же кризис? Однако прежде чем сокрушаться о потерянном «текстильном рае», стоит уточнить, «был ли мальчик»? Дело в том, что советская легкая промышленность, по мировым меркам, никогда не была конкурентоспособной. Производство ориентировалось на массовый выпуск простых и дешевых материалов для заводской спецодежды и нужд Минобороны. А населению шили «из того, что было».

В СССР производили десятки миллионов погонных метров так называемых суровых тканей. При рыночной экономике выяснилось, что заработать на них почти невозможно.

Например, в СССР производили десятки миллионов погонных метров так называемых суровых тканей. При рыночной экономике выяснилось, что заработать на них почти невозможно. Подвела и страсть к «доморощенным» стандартам. Например, у нас не выпускали текстиль в рулонах шире 80 сантиметров. Но из такого материала невозможно сделать шторы или комплект постельного белья, не сшивая из лоскутов.

Сейчас, когда у наших текстильщиков появились деньги на переоборудование, проблема «несовместимости» встала особенно остро. «Одна российская компания купила в Европе очень хороший швейный станок. Но он постоянно простаивает», – рассказывает председатель совета директоров компании «Альянс Русский текстиль» Зеин Ахабаев.

Европейская машина – настоящее чудо техники. На входе в нее заправляют рулон ткани, на выходе получают готовые комплекты белья. Проблема в том, что автомат работает с огромной скоростью – в час «выстреливает» километры продукции. Поэтому на входе в него должен идти непрерывный поток ткани, а российские прядильные машины не делают рулоны длиннее 80 метров. Сшивать же их просто не успевают…

Другая проблема – устаревшие производственные мощности. Многие предприятия работают в корпусах, построенных еще в XIX веке. В те времена топили углем и, чтобы обогреть фабрики, приходилось «запихивать» их в узкие многоэтажные здания.

Это обернулось боком. Современные текстильные станки рассчитаны на другие помещения – огромные ангары в один этаж. Установить такую технику в корпусах «старого образца» удается с трудом.

Спасательные комплекты

Но проблемы с несовместимыми «рулонами» и допотопными корпусами не относятся к разряду фатальных. Предприятия их постепенно решают. А те, кто не смог перестроиться, давно покинули рынок. Так что жалеть об утрате «советского наследия» не стоит. «Скончались» только нежизнеспособные производства. Например, в Европе тоже давно не осталось заводов-гигантов, «заточенных» под выпуск «простых» тканей. Это дешевое сырье тамошние производители закупают в Азии, а сами зарабатывают на гораздо более прибыльной покраске.

Вот и в России на месте обан­кротившихся фабрик выросло новое поколение текстильщиков, способное потягаться и с европейцами, и с азиатами. Правда, пока бои идут только на внутреннем рынке – уж больно далеко в глубь нашей территории забрались «враги».

В стране работают несколько крупных отечественных холдингов. Они обновили производство. Регулярно прикупают предприятия из числа тех, что дышат на ладан, и строят собственные новые заводы. У каждого холдинга своя стратегия, но всех их объединяет интерес к… комплектам постельного белья. Дело в том, что этот товар стал той связующей нитью, на которой выжившие производители спустились из окна горящего советского легпрома.

Еще семь лет назад стало ясно, что на рынке остро не хватает комплектов белья стоимостью от 300 до 1,5 тыс. рублей.

А спрос на них оценивается более чем в 50 млрд. руб. в год. Так что «бельевой» расчет прост. Сшить комплект из готовой ткани – дело немудреное. В то время как производст­во ситцев и «сурового» полотна приносит от силы 2% прибыли, на наволочках и пододеяльниках можно получить более 100%.

К тому же иностранцы этот рынок в России «прохлопали». Китайцы предлагают дешевые комплекты низкого качества, а турки и европейцы просят за свой товар слишком высокую для среднего россиянина цену.

Не ситцем единым

Вот наши текстильщики и ринулись наперебой осваивать перспективную бельевую нишу.

И одержали безоговорочную победу. Доля импорта на рынке белья за три года снизилась с 60 до 30%. Золотым дном оказался и пошив спецодежды. Занятие это не особо хлопотное, а заказы от крупных компаний и госструктур приносят до 50 млрд. руб. в год.

Итак, откуда же взялось устойчивое мнение о перманентном «крахе» нашей текстильной промышленности? Прежде всего разговоры о «бедственном положении» выгодны самим производителям. Часть из них привыкла издавать постоянные стоны по поводу угрожающего положения дел в индустрии. Тем самым компании дают понять чиновникам, что им, конечно, «плохо», но на господдержку они всерьез не рассчитывают. А власти в свою очередь денег не дают, зато на многое закрывают глаза. Например, ряд предприятий Ивановской области по-прежнему работает по «серым» схемам. От этой игры в поддавки пора уходить. Иначе и впрямь, заигравшись, можно забыть о главном и окончательно упустить рынок.

Текстиль пошел в рост

Но одними шинелями и пододеяльниками сыт не будешь. Заводам нужно осваивать выпуск более качественных и дорогих тканей. Для этого необходимо менять оборудование.

Когда узнаешь, насколько удачно наш «гибнущий» легпром справляется с этой задачей, разговоры о его «крахе» и вовсе вызывают смех. Текстильным холдингам хватает денег не только на обновление старых заводов, но и на строительство новых.

Например, компания «Нордтекс» вложила 24 млн. долл. в возведение современного ткацкого производст­ва, оснастив его собственной ТЭЦ. «Волжская текстильная компания» сначала реанимировала обанкротившийся «Чебоксарский ХБК», а недавно объявила о планах инвестировать 3 млрд. руб. в четырехкратное увеличение мощностей.

«Альянс Русский текстиль» (АРТ) закончил полное переоборудование семи своих предприятий. В наследство к первому приобретению – «Тейковскому ХБК» компания получила полуторагодичные долги по зарплате и многочисленные суды с кредиторами. Уже в 2001 году долги погасили. У холдинга даже нашлись сред­ства на покупку обанкротившегося «Камышинского комбината» (некогда крупнейшей текстильной фабрики Европы). Сейчас оборот АРТ растет на 30% в год, он расширил ассортимент тканей с 7 до 40 видов, построил три новых предприятия, включая завод по производству хлопка в Казахстане, и готовится выйти на IPO.

А уж какой замечательный производственный комплекс сформировался в якобы «депрессивной» Ивановской области! Сотрудничество основано на кооперации местных текстильных и швейных компаний. Одни производят ткань, другие создают из нее модные коллекции. «Нам стало не хватать своих швейных фабрик, да и работников тоже. Поэтому задумались о передаче заказов «на сторону». В результате за короткий период в Ивановской области появилась масса небольших мобильных швейных предприятий», – рассказывает председатель правления компании «Промышленная группа Роско» Дмитрий Сиганов. Всем бы такого «упадка».

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