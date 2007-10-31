ГОСУДАРСТВО ПОКАЗАЛО ЗУБЫ. «САМАРСКИМ» МАЛО НЕ ПОКАЗАЛОСЬ…

Одно «но». Если бы не целый ряд публикаций в «Аргументах неделi», предприятие, от которого напрямую зависит обороноспособность России, так бы и продолжило вкушать «сладкие ароматы гниения».

Газете удалось достучаться до самого «верха». Стремительно развивающиеся вокруг «самарского авиастроительного куста» события показали, что «четвертая власть» в России существует. В Самару, в пожарном порядке, нанес визит председатель правительства РФ Виктор Зубков. Его приезд в губернию изначально не афишировался, стал сюрпризом. Для многих неприятным – распоряжение Президента России не выполнено.



Двигателестроительный холдинг, базой для которого должны были стать самарские предприятия авиапрома, не сформирован. А крутое отношение премьера к подобным вольностям уже известно – многие чиновники, в первую очередь московские, наконец почувствовали, что надо не только «украшать» место, но и дело делать.



И еще, премьер четко обозначил интерес власти к многострадальному двигателю СНТК им. Н.Д. Кузнецова НК-93. Дело двинулось, господа присяжные заседатели?

С рынком не в ладах

ПОЛТОРА десятилетия опытное предприятие и, соответст­венно, КБ пытались заставить жить по рыночным принципам. Что в принципе неверно. СНТК им. Н.Д. Кузнецова в первую очередь было «заточено» под разработку и производство опытных образцов авиационных и ракетных двигателей для стратегической авиации и ракетно-космической отрасли. Если родное государство не хочет (или не может) финансировать эту «тему», то что, идти на поклон к «вероятному противнику»? Или предлагать технологии странам-изгоям?

Да, есть еще выход – создавать двигатели для гражданской и военно-транспортной авиации. Но здесь российскую продукцию как-то не ждут. Скорее всячески пытаются задавить. Этот рынок чрезвычайно прибыльный, он поделен между несколькими европей­скими и американскими мегакорпорациями. Тот же НК‑93 на земле, на испытательных стендах, продемонстрировал способности – феноменально экономичен, малошумен, тяговит. Добро пожаловать в небо? Ан нет, тут и «свои» палки в колеса вставляют. С 1993 г. тянется «бодяга» с его летными испытаниями. Точнее, с их отсутствием – нет финансирования.

Двигатель есть, самолет-носитель, ИЛ-76ЛЛ, есть, миллиарды затрачены – и из года в год уникальный отечественный агрегат задвигают «на дальнюю полку». Может быть, ждем, когда конкуренты сделают что-нибудь подобное? Тогда будет не стыдно сначала покупать, а потом догонять.

Как стало известно редакции, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительст­ве РФ, министр РФ Владислав Путилин по поводу финансирования работ по двигателю высказался совершенно определенно: «Не давать деньги на НК-93 уже просто неприлично!»



Еще полетаем?



НА РОЛЬ «спасителя» СНТК им Н.Д. Кузнецова государст­во определило «Рособоронэкспорт», а точнее, его дочернюю структуру ОПК «Оборон­пром». Ответственным за оздоровление предприятия назначен Василий Лапотько, 1-й заместитель руководителя «Оборон­прома». «Нам поручено в такой критической ситуации, в какой находится предприятие, взять руководство на себя. Пока летает наша дальняя авиация, существует стратегическая авиация, должен существовать СНТК. Есть такая форма, когда юридическое лицо, такое как «Оборонпром», входит на предприятие как управляющая компания».

Лапотько не отрицает, двигатель НК-93 – перспективный: «Настораживает его возраст – почти 20 лет. Но когда уже вложены миллиарды, было бы странно не завершить его испытания, которые однозначно начнутся в ближайшее время». Сегодня, когда двигатель уже «на крыле», снять его с самолета «до лучших времен» будет означать, что дорога в небо НК-93 так и закончится единст­венным испытательным полетом в мае этого года. Дальше бороться за двигатель будет уже некому – что могут сделать нищие и немолодые фанатики-конструкторы против «объективной экономической реальности»?

Страна словно опомнилось – нефтедоллары – это, конечно, хорошо, но кто будет считаться со слабаком?

На следующий год по федеральной программе наконец выделят 93 млн. руб. на испытания НК-93. «А пока мы будем понемногу финансировать работу по двигателю из собст­венных средств «Оборонпрома». Евгений Горбунов, недавно назначенный из Роспрома директором ЛИИ им. М. Громова, обещал двигатель с самолета не снимать».



Г-н Лапотько гарантирует: «Если «Оборонпром» этой проб­лемой занялся, то ни предприятие, ни НК-93 вместе с ним не умрут. Это точно!»

Кстати...

ОТ ПОЛНОЙ деградации знаменитый Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова (СНТК) отделяет всего один шаг. Дальше – потеря «школы», специалистов. Кто встанет к уникальному станку, единственному и неповторимому? Много ли сегодняшних выпускников технических вузов знают, с какой стороны подойти к двигателю стратегического сверхзвукового ракетоносца? В обезлюдевших цехах остались «монстры», которые, несмотря на рабочие робы и седые головы, дадут фору любому свежеиспеченному доктору наук. Их руки пока помнят, как все ЭТО должно работать. Но пока…

26 октября на СНТК состоялась «великая октябрьская революция»: собрание акционеров, которое должно было утвердить статус-кво предприятия как «подсобного рабочего» «Газпрома», провалилось. Все-таки производство газоперекачивающих агрегатов на основе авиационных турбин не является основной специализацией «кузнецовской фирмы». То, что строилось в послевоенном 1946‑м, было нацелено в небо. И государст­во, вспомнив, что владеет 60% акций, проигнорировало собрание. Так и не состоялось ожидаемое всеми назначение генеральным директором Дмитрия Федорченко, носящего приставку «и.о.». Он, в недавнем прош­лом генеральный конструктор СНТК, оказался заложником коммерческих интересов самарских олигархов, которые консолидировали в своих руках довольно крупные пакеты акций предприятия и строили планы по его «перепрофилированию». Но госпакет перевесил.