Тайные пружины инфляции

Правительство замалчивает истинные причины роста цен на продовольствие? Во всяком случае, такой вывод сделали хорошо информированные источники «АН».

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ эксперты назвали истинные причины инфляции. Широкой общественности о них решено не сообщать. На публике государственные мужи будут ссылаться на «мировую конъюнктуру».

Так что же это за причины? Прежде всего – ЕС успешно «подсадил» нашу страну на свое продовольствие, а затем резко взвинтил на него цены.

Дело в том, что продукция европей­ских фермеров неконкурентоспособна по сравнению с более дешевым азиат­ским товаром. И ЕС решил помочь своим производителям в деле завоевания перспективного российского рынка. С него любой ценой нужно было вытеснить потенциальных конкурентов из Азии. Поэтому Брюссель начал дотировать импорт продовольствия в Россию.

Сейчас задачу признали выполненной. Импорт продовольствия в целом по стране составляет 40–50%, а в Моск­ве и Петербурге достигает 80–90%. Российский покупатель давно и основательно «подсел» на европейские продукты. Вот в ЕС и решили отменить дотации. Зачем доплачивать россиянам за лояльность, если они уже завоеваны и деваться некуда? Как следст­вие, в нашей стране началось резкое подорожание продуктов.

Эксперты называют и вторую тайную пружину продовольственного подорожания. Это испорченные отношения с Белоруссией из-за требований покупать наш газ «по рыночным ценам».

Раньше Россия приобретала в сопредельной республике большую часть сухого молока. Но когда отношения между странами охладились из-за «газового конфликта», г-н Лукашенко распорядился переориентировать поставки сухого молока на Запад. А в Россию продавать его по мировым «рыночным ценам».

В результате, например, в апреле Минск продал нам лишь 9,6% всего своего молочного порошка. Тогда как во Францию ушло более 15%.

Сейчас, когда припекло, Кремль по­пробовал «переиграть ситуацию назад». По данным «АН», именно «молочный вопрос» был главной целью недавнего визита премьера Виктора Зубкова в Минск. На закрытых переговорах он предложил возобновить молочную торговлю. Желательно по «договорным», а не по мировым ценам. В обмен Белоруссии пообещали послабления в газовом вопросе.

Итог встречи не разглашается. Но, по нашей информации, – не договорились.

Итак, тайные пружины инфляции продолжают раскручиваться. Тем временем правительству не остается ничего другого, как замораживать цены. Пожар тушат на всех фронтах. Снижены импортные пошлины на молоко, начаты зерновые интервенции. МЭРТ предлагает понизить пошлины на ряд других продуктов. Эксперты считают эти меры адекватными. Ведь рост цен в регионах в любой момент может принять спекулятивный характер и вызвать панику у населения. А на носу выборы. Поэтому власти не снимут «заморозку» до марта-апреля следующего года.